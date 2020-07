Renaud Muselier, président de la Région Sud

« A la suite d’une campagne sans débat, un entre-deux tours entaché et contesté, et une semaine consternante, le conseil municipal de Marseille a élu un maire six heures après l’ouverture de la séance. Sa décision est conforme au vote des Marseillais. J’en prends acte et je félicite Michèle Rubirola pour son élection. En tant que Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, je travaillerai avec la majorité nouvellement élue dans l’intérêt de Marseille et des Marseillais, comme je le fais dans les 960 communes de la région. Alors qu’on sait depuis près de six jours qui est maire, partout dans les 35 000 communes de France, seule Marseille aura manqué à l’appel jusqu’à la dernière minute. Il devient impératif de revoir très clairement la loi PLM (Paris-Lyon-Marseille) » déclare Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Président de Régions de France.

Jean-Claude Gaudin, maire sortant de Marseille

« Madame Michèle Rubirola est désormais maire de Marseille, la première femme à assurer cette magnifique mission. Et je la félicite pour cette élection. Je lui souhaite une pleine réussite pour poursuivre le développement de notre ville au service de tous et présider aux destinées de la deuxième ville de France dans la cohésion de toute la population et de tous nos quartiers.Je salue sincèrement l’attitude courageuse et digne de mon ami Guy Teissier. Et je dis bonne chance à Marseille.»

Bruno Gilles, sénateur des Bouches-du-Rhône

Michèle Rubirola vient d’être élue Maire de Marseille et succède à Jean-Claude Gaudin. Je veux adresser mes félicitations républicaines à Madame Rubirola. Lui souhaiter bonne chance.

Et l’espérer pour Marseille, pour laquelle je me suis tant battu. Je veux aussi dire à Jean-Claude Gaudin ma reconnaissance pour toutes ces années partagées ensemble. Je souhaite maintenant appeler et œuvrer à une reconstruction de la droite modérée et du centre après cette élection historique à plus d’un titre. Marseille a besoin de Concorde, de vision, de courage.

Philippe Korcia, le président de l’UPE 13

« Au nom de la communauté des entrepreneurs du département des Bouches-du-Rhône, représentée par l’Union pour les Entreprises que je préside, je tiens tout d’abord à vous adresser mes sincères félicitations pour votre élection cet après-midi en tant que Maire de Marseille. La tâche qui vous incombe désormais est celle de diriger et d’administrer la deuxième ville de France. Conscient de son ampleur, tant les chantiers à mener sont nombreux, complexes et coûteux, sachez que je me tiens, ainsi que les équipes de l’Upe 13, à votre disposition ainsi que celle de vos élus et du personnel municipal pour travailler en commun le plus rapidement possible à la mise en place d’un plan de relance. Les entreprises, qu’elles soient en centre-ville ou dans les zones d’activités dépendant de Marseille, ont été durement frappées par les conséquences de la crise sanitaire. Leurs difficultés doivent être prises en compte car, au-delà d’elles-mêmes, ces entreprises sont les emplois d’aujourd’hui comme de demain. Elles concentrent les compétences, le savoir-faire et tous les ingrédients de l’innovation dont nous devrons collectivement faire preuve pour faire progresser Marseille et sa région. Madame la Maire, j’espère vous rencontrer prochainement et tiens à vous assurer que vous trouverez en nous, chefs d’entreprise et entrepreneurs, des interlocuteurs ouverts et engagés pour qu’à la crise économique issue de la crise sanitaire ne suive pas une crise sociale plus grave encore. »

Gilles Martinet, maire de Berre l’Etang

« ​Toutes mes félicitations à Michèle Rubirola, nouvelle maire de Marseille. Je lui souhaite pleine réussite dans les changements si nécessaires pour notre capitale régionale. J’espère aussi qu’elle œuvrera à nos côtés pour une Métropole juste et équilibrée au profit de toutes les communes qui la composent et non un monstre technocratique uniquement tourné vers Marseille au détriment du reste du territoire. »