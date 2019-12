L’Etat et les collectivités s’apprêtent à franchir une nouvelle étape vers la création d’un nouveau réseau ferroviaire en région Sud. La concertation publique pour la Ligne Nouvelle Paca, lancée en juin dernier, s’est terminée à la fin du mois d’octobre avec un bon bilan de la participation : 1 700 personnes aux ateliers et réunions, près de 500 contributions et plus de 12 000 sur le site internet.

Le comité de pilotage de la Ligne Nouvelle, présidé par le préfet de région Pierre Dartout, et Renaud Muselier, président de la Région Sud, s’est réuni vendredi 22 novembre à Marseille pour examiner ces observations et préparer la suite : « Sur cette base, le comité a pu identifier les possibilités à partir desquelles les études d’approfondissement et la concertation ont vocation à être poursuivies en vue de constituer le dossier d’enquête d’utilité publique ». Les partenaires espèrent obtenir la déclaration d’utilité publique du projet au plus tard fin 2022. Pour y parvenir, ils annoncent le lancement de l’enquête d’utilité publique au dernier trimestre 2021.