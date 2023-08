« La Grande Ourse est la première attraction construite sous notre label “éco-corral”, explique Henk Bembom, responsable du parc OK Corral. Tous les choix de construction doivent répondre autant à une logique de développement durable qu’à une logique d’expérience visiteur. Tous les produits du chantier de terrassement ont été réutilisés et ont permis de réaménager l’arène du Silver Dollar City, aucun déchet n’a été produit et les emballages ont tous été recyclés. Au final, la Grande Ourse a nécessité 2 millions d’investissement.»



L’engagement du parc pour un développement responsable et durable a été récompensé par le prix “The Best Green Initiative” au Park World Excellence Award en 2021, lors de l’aménagement d’un nouvel espace aux couleurs du Mexique. « Avec trois nouveaux manèges, cette zone a demandé un investissement de 3,7 M€, poursuit Henk Bembom. Nous avons choisi un produit innovant – le Redi-Rock® de la société Sévigné TP – qui permet de moduler les espaces à souhait. Les déchets du chantier ont tous été réutilisés et valorisés en remblais. Nous avons été le premier parc d’attraction client de cette société française.»

3,7 M€ d’investissement, gestion des déchets et innovation des produits pour le chantier de l’espace Mexico (©OK Corral)

Un engagement aussi sur l’humain

Avec 41 salariés permanents, dont 2/3 de femmes, et 210 saisonniers, en 57 ans, plusieurs générations sont venues travailler ici, faisant d’OK Corral le premier employeur de cette partie du département. « Nous avions prévu cette zone pour les 55 ans du parc quand est arrivée la crise sanitaire. Plutôt que de mettre tout le monde au chômage, nous avons choisi de maintenir le projet, de faire travailler nos équipes et les entreprises voisines, ce qui a été très bon pour le moral de tous.»

Une famille au service des familles

OK Corral se revendique 100% familial et c’est ce qui fait certainement la clé de son succès. L’esprit famille se ressent quand on se promène dans le parc ; il n’est pas rare de croiser Mathijs Bembom, en shérif, s’adresser aux visiteurs en toute simplicité. « Pour chaque nouveau manège, je demande à notre constructeur de l’adapter au plus grand nombre car c’est important pour moi que toute la famille puisse en profiter. Je ne lui facilite pas la tâche car la sécurité doit primer avant tout mais on y arrive même si cela représente un coût supplémentaire,» raconte Mathijs Bembom.

Ainsi, la Grande Ourse – dernier-né – peut accueillir des enfants accompagnés à partir de 0,90 m et des personnes à mobilité réduite. Le Pacific Railroad ou petit train voit son dernier wagon s’ouvrir pour permettre à un jeune en fauteuil roulant d’en profiter au même titre que les autres enfants. Plusieurs chaises volantes du Flying Turtle ont été doublées afin d’accueillir une personne avec un handicap et son accompagnant.

La longue histoire provençale d’OK Corral

Des aires de jeux des années 70 à la ville du far-west, OK Corral est devenu une institution en Provence (©OK Corral)

C’est en 1966 que Jacky Rex, compteur de fauves, décide de créer un ranch à Cuges-les-Pins, racheté quatre ans plus tard par l’industriel parisien Claude Lorge qui y installe des manèges. Jean-Pierre Foucault, accompagnée de Léon et de Carole Chabrier – tout trois animateurs sur Radio Monte Carlo – commente les spectacles d’OK Corral.

« Lorsque je suis arrivé ici, j’étais heureux car j’allais pouvoir vivre mes deux passions : les chevaux et le western » Mathijs Bembom

En 1979, Mathijs Bembom et son frère, hollandais d’origine, à la recherche d’un lieu pour créer un parc d’animations, rachètent alors OK Corral. Pour le nouveau propriétaire : « Lorsque je suis arrivé ici, j’étais heureux car j’allais pouvoir vivre mes deux passions : les chevaux et le western ».

Depuis, accompagné de sa femme Maria et de ses deux fils, nés à Cuges-les-Pins, Henk et Anthony, Mathijs Bembom n’a de cesse de faire d’OK Corral un parc 100% familial, ouvert au plus grand nombre. En 1993, la résidence de vacances “Le Monde des Tipis” voit le jour ; elle compte actuellement 88 tipis, chuck wagons et loges.

OK Corral premier parc à fêter Halloween dès 1999

Sous l’influence de Maria Bembom, anglaise, OK Corral sera le premier parc à fêter Halloween dès 1999. Et l’année suivante, de grands travaux démarreront pour créer le Silver Dollar City – un amphithéâtre extérieur de 1000 places assises pour assister dans de bonnes conditions aux spectacles équestres. Suivront deux autres théâtres pour accueillir au total cinq spectacles différents par jour, relatant l’histoire de la conquête de l’Ouest américain, les légendes amérindiennes ou celle du célébrissime Zorro qui fascine toujours autant les jeunes spectateurs.

De nouvelles attractions sont créées environ tous les deux ans dont certaines récompensées comme l’Alligator Island qui a reçu, en 2014, un “European Star Award” en qualité de l’une des meilleures attractions familiales européennes (“Europe’s Best Family Rides 2014”). À ce jour, 35 attractions sont proposées en illimité aux près de 400 000 visiteurs qui viennent sur la saison.

Liens utiles :



OK Corral – D8N – Cuges-les-Pins (13780)

Entre Marseille et Toulon, à 8km du circuit du Castellet

Programmation de la saison et billetterie en ligne sur www.okcorral.fr



