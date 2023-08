La biennale internationale Argilla à Aubagne

Le week-end du 12 et 13 août 2023, la biennale internationale Argilla investit tout le centre-ville d’Aubagne. 180 exposants, et quinze nations dont le Portugal, l’invité d’honneur, participeront à cette grande fête de la céramique.

Une journée entière consacrée à l’eau et aux rivières à Gréoux-les-Bains

Le vendredi 11 août, une journée entière consacrée à l’eau et aux rivières, notamment au Verdon est organisée au cinéma Écociné Verdon à Gréoux-les-Bain. Des animations, des projections et une exposition sont au programme.

L’exposition «CoExistences» retrace des sommets alpins au littoral méditerranéen, comment la région Provence-Alpes-Côte d’Azur repose sur un équilibre fragile entre une biodiversité d’exception et le développement de l’activité humaine. Au travers de cette exposition, découvrez comment les liens inextricables entre les hommes et la nature façonnent nos territoires depuis des millénaires et influencent leur résilience.

L’événement est organisé par FNE 04, Écociné Verdon, la Maison Régionale de l’Eau et SOS Gorges du Verdon de 9h à 20h30. Plus d’infos et inscription.

Soso Maness et Rim’K aux Aoûtiennes de Fos-sur-Mer

Les Aoûtiennes de Nos-su-Meraccueillent lundi 14 août Soso Maness et RIM’K en concert place des producteurs 21h30. Renseignements : Direction des Festivités et du Tourisme 04 42 47 71 96 ou www-fos-sur- mer.fr

Soso Maness ici sur la scène de Marsatac en 2021 avec PLK (Crédit Gomet’/JFE)

Un apéro sur la Digue du large à Marseille

C’est la nouveauté de la saison 2023 à Marseille : des apéros insolites sur la Digue du large ! Une occasion de voir Marseille sous un autre angle et au coucher de soleil ! Nos infos par ici.

Une vue inédite depuis la Digue du large sur Notre-Dame de la Garde et le Mucem (Crédit MPG)

Sortie sur les plages de Brégançon, entre La Londe-Les-Maures et Bormes-les-Mimosas

On ne se lasse pas des plages de Brégançon fais le Var : eau turquoise, sable blanc et vignobles en pente douce, entre pins et olivier. C’est le paysage paradisiaque que l’on découvre à quelques kilomètres d’Hyères en partant vers le littoral doré du Lavandou et plus loin St Tropez. Retrouvez notre itinéraire fétiche !

La plage de l’Estagnol dans le Var (Crédit Gomet’)

