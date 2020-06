Share on Facebook

L’industriel LyondellBassel, producteurs de plastiques et de carburants à Berre L’étang et Fos-sur-Mer, fait un don de 20 000 euros à l’assistance publique des hôpitaux de Marseille (AP-HM). « Notre donation vient en soutien de l’engagement des équipes de santé des hôpitaux universitaires de Marseille. C’est au nom de nos collaborateurs des sites de Berre et de Fos que nous souhaitions apporter notre contribution », déclare Eric Meslé, directeur du site LyondellBasell de Berre-l’Étang.

Au mois de mars, LyondellBasell a déjà offert des masques de protection aux hôpitaux de Marseille, de Martigues et aux centres Covid-19 (Rognac, Velaux et Berre) situés à proximité de ses sites de la région. « Au nom de l’AP-HM, un immense merci à LyondellBasell France qui s’est manifesté dès le début de la crise pour soutenir les équipes en première ligne face au Covid-19. Ce soutien est très précieux. Ces témoignages de solidarité et de générosité nous aident à tenir chaque jour depuis deux mois », commentent les représentants de Phoceo, le fonds de dotation des hôpitaux universitaires de Marseille-Méditerranée.