Malgré la crise du coronavirus, le port de Marseille-Fos continue de développer sa zone logistique Distriport à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Dans un communiqué du 20 mai, il annonce la vente de deux parcelles d’un total de 142 000 mètres carrés au groupe Virtuo, spécialisé dans le développement de plateformes logistiques. La société prévoit la construction de deux bâtiments de 45 000 et 25 000 mètres carrés sur le terrain. Le lancement en blanc du premier édifice, le plus grand, démarre immédiatement pour une livraison prévue au deuxième trimestre 2021.

Le second bâtiment sera lancé dès la commercialisation du premier bâtiment terminée. « C’est dans un contexte de crise sanitaire que se fait cette transaction. La crise sanitaire que nous traversons a mis en valeur le rôle clé que joue la logistique dans la société française. Nous sommes donc très heureux de pouvoir continuer nos développements en blanc et tout particulièrement sur le plus grand port Français, dans un contexte d’offre immédiate très faible en région Paca » indique Grégory Blouin, le président de Virtuo.

Depuis 2018, les 50 hectares de Distriport mis sur le marché par le port de Marseille Fos, ont trouvé preneurs. Avec la vente des lots A5 et A6, la zone Distriport affiche bientôt complet se félicite le port. « Nous sommes ravis de cette transaction qui prouve que l’offre du port de Marseille Fos présente des atouts indéniables pour favoriser les implantations logistiques : des capacités foncières disponibles et aménagées, un positionnement au plus près des terminaux à conteneurs et une offre trimodale essentielle pour desservir les zones de consommation européennes » se félicite Hervé Martel, président du directoire du port de Marseille Fos.

Deux nouveaux entrepôts logistiques en construction pour Mediaco et Chevallier

Deux projets d’entrepôts de grande envergue sont en cours de réalisation. Le premier est porté par Mediaco Vrac qui construit un nouveau bâtiment de 70 000 mètres carrés en complément de son ancien entrepôt de 34 000 mètres carrés embranché fer. L’entreprise marseillaise avait acheté un terrain de 14 hectares fin 2017 pour cette nouvelle expansion sur Distriport. La toiture sera équipée de panneaux photovoltaïques permettant la production de 8 000 Mwh/an. Les travaux ont été lancés début 2020 pour une livraison du site en mars 2021.

Mediaco Vrac construit un nouveau bâtiment de 70 000 mètres carrés sur Distriport (Crédit Mediaco)

Non loin, le groupe lyonnais Chevallier s’est allié avec l’entreprise de Hong-Kong Crown pour la construction d’un entrepôt embranché fer de 60 000 mètres carrés sur un terrain de 14 hectares. Les travaux ont débuté fin 2019, pour une livraison avant fin 2020. Cette plateforme sera dédiée en majeure partie aux opérations d’export du groupe Danone Waters et entièrement gérée par le groupe Alainé. Les flux d’approvisionnement se feront par fer et les flux de distribution par les compagnies maritimes. La construction de l’ensemble est opérée par Novelige (Groupe Vinci).



Les groupes Krown et Chevallier développent de nombreux projets d’immobiliers logistiques multimodaux et « logistriels », notamment autour de leur projet Magellan et des routes de la soie.