La CPME Sud Provence Alpes Côte d’Azur a dévoilé le 22 février au Club Pernod à Marseille le programme de l’événement Made in PME Sud , la fête de l’économie régionale qu’elle organise dans deux mois, jeudi 18 et vendredi 19 avril, au Parc Chanot à Marseille. Son président Alain Gargani invite « tout le territoire à se rassembler pour le salon de la PME chez nous ! L’année 2024 sera marquée par deux événements, les JO et Made in PME ! » Comme le dit le président de la CPME du Vaucluse, Bernard Vergier : « On représente l’économie, soyons grands ! »

Alain Gargani et Bernard Vergier, les dirigeants de la CPME Sud (Crédit DR)

Plusieurs milliers de participants, 10 000 évoqués, dont 5000 dirigeants, sont attendus sur des espaces de 7000 m2, avec 400 exposants, six villages des territoires représentant les six départements de la région, 150 ateliers thématiques, 20 000 connexions en ligne et quatre conférences plénières avec des intervenants inspirants. Pour l inauguration officielle Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et des Finances, François Asselin (président de la CPME) et Renaud Muselier (président de la région Sud) sont annoncés.

Un événement d’ampleur avec des intervenants réputés

Interviendront le jeudi sur le thème de la transformation économique, parmi d’autres, Olivia Grégoire (ministre déléguée chargée notamment des entreprises), Roland Gomez (Proman) et Christine Fabresse (Caisse d’épargne CEPAC), avant que la transformation écologique ne soit abordée avec Jean Jouzel (Giec), Christophe Castaner (GPMM), Laure Pierreisnard (Confiserie du Roy René)… Le lendemain, la transformation sociétale sera à l’ordre du jour avec Françoise Nyssen (Actes Sud, ancienne ministre de la Culture), Emilie de Lombares (Onet), Thibaud Guilly (France Travail), Stéphane Diagana (champion du monde d’athlétisme)… La quatrième conférence plénière du vendredi après-midi devrait réunir la secrétaire d’Etat chargée du numérique Marina Ferrari (sous réserve), Denis Planat (Free Pro) et d’autres orateurs, sans oublier les séquences JO avec des sportifs de haut niveau et des porteurs de la flamme olympique.

De nombreux partenaires associés étaient présents à la conférence de révélation : la CEPAC, la Région Provence Alpes Côte d’Azur, GIMS, Free Pro, France Travail, Pernod Ricard, la Chambre de Commerce et d’Industrie Régionale, à laquelle la CCIAMP est naturellement associée, PKF, les instances des experts-comptables et des commissaires aux comptes, représentés par Jean-Pierre Patou et Nicolas Ferran avec qui la convention de partenariat a été signée en séance. Patricia Bauchery, membre du Directoire, précise que « la CEPAC (jouait son) rôle de partenaire et acteur, en animant 10 workshops, se saisissant des sujets d’accompagnement, transformation, et filières d’expertise telles que l’environnement ou l’IA, afin de livrer des solutions et de l’inspiration pour faire rayonner ses 57 000 entreprises clientes.»

Bernard Kleynhoff (vice-président Région Sud) juge essentiel de « faire se connaitre les PME entre elles pour aller chercher dans la région leurs partenaires et qu’elles travaillent entre elles.» Il souligne que « ce tissu de PME a une importance extrême dans le domaine de l’attractivité, car on s’implante dans un écosystème, un emploi industriel direct occupe trois emplois indirects en partenaires, sous-traitants, services.» En cette période de contexte moins optimiste, une bouffée d’oxygène est ainsi promise aux entreprises.

Informations pratiques :

Entrée payante (40 € pass 1 jour et 70 € pass deux jours),

Inscription obligatoire sur le site www.madeinpmesud.com