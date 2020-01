Qui ne connaît pas le slogan I Love NY ? Lancé il y a plus de quarante ans, c’est l’ancêtre du city branding, utilisé récemment par Lyon et Amsterdam à travers leurs campagnes Only Lyon et I Amsterdam. Pour répondre à la demande croissante des villes de définir une identité forte et un positionnement stratégique, l’EFCDE, Ecole Française des créateurs et décorateurs d’événements, lance une nouvelle formation à Montpellier.

Destinée au personnel des collectivités territoriales, des mairies et des agglomérations, ainsi qu’aux agences événementielles souhaitant proposer ce type de prestation, cette formation vise à fournir aux participants des outils pour faire venir et faire rester dans leur ville, en mettant en lumière ses atouts et ses bénéfices. « Avec cette formation, nous souhaitons aider les villes à prendre conscience de l’importance d’avoir un pôle dédié à l’attractivité culturelle, touristique et sportive, de remodeler leur position, et de moderniser leur communication pour se développer et se démarquer », expliquent Anne-Claire Couillard et Audrey Jennequin, fondatrices de l’EFCDE.

Le city branding, qu’est-ce que c’est ?

« Le city branding consiste à promouvoir et à valoriser sa ville par différentes actions, à commencer par la gestion des moments clés de la vie d’une ville, avec l’organisation d’événements en lien avec les citoyens, et d’événements internes avec les salariés de la collectivité.

Parmi la palette d’outils, les collectivités peuvent envisager la création d’événements phares pour faire vivre sa ville, comme l’arbre de Noël, le marché de Noël, les vœux de la nouvelle année, Pâques, Halloween, les associations, le 14 juillet, et les commémorations. La création de l’identité s’effectue quant à elle par un logo ou un slogan propre à une ville et au territoire de rattachement.

Grâce à ces actions, la ville renforce sa notoriété et son identité, ce qui a un impact positif sur plusieurs niveaux, avec des retombées touristiques, financières, sociales et politiques, des investissements, la création d’emplois, et la mise en avant du terroir, du made in France, et du développement local et durable. »

Source : EFCDE.