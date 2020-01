Le président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et président de Régions de France, Renaud Muselier exprime son indignation vendredi 17 janvier face à la situation du port de Marseille. Il estime qu’ « il y a urgence à ce que l’ordre soit rétabli sur le Port de Marseille ! »

« Derrière l’exposition médiatique quotidienne des conséquences pour les Français de la grève dans les transports, le mouvement de grève et de blocage du Grand Port Maritime de Marseille se poursuit depuis le 5 décembre. Après cinq années marquées par un véritable retour de la fiabilité du plus grand Port français, et donc de trafic retrouvé, les blocages de l’activité portuaire s’inscrivent dans la durée et provoquent déjà des dommages irréparables sur le plan économique et social » dénonce Renaud Muselier.

« Ce qui se passe est une catastrophe absolue ! En particulier pour l’ensemble des entreprises et leurs salariés qui vivent au quotidien de l’activité portuaire : la situation depuis 45 jours provoque des dommages, pour certains irréparables, quant à la viabilité de ces sociétés et même quant à leur survie ! » Le président de la Région évoque au passage les aides disponibles pour ces entreprises. « Celles qui rencontrent des difficultés conjoncturelles pourront d’ailleurs solliciter l’outil « Région Sud défensif », justement dédié à ce type de situations. »

« Qui reviendra à Marseille-Fos après la fin de cette grève ? » Renaud Muselier

Au-delà, Renaud Muselier s’alarme pour l’attractivité, à long terme du port de Marseille-Fos. « Qui reviendra à Marseille-Fos après la fin de cette grève ? Nous avons collectivement travaillé, depuis cinq ans, à redonner au premier Port français sa place légitime ! Elus, entreprises, direction du Port et forces syndicales, nous avions réussi, au moins en partie, à relever ce défi. J’en appelle, de façon urgente, à la responsabilité de chacun afin que notre Port vive ! »

Enfin, le président de la Région lance un appel aux compagnies desservant la Corse. « Au cœur de ce conflit, je souhaite également qu’une négociation pacifiée et efficace permette aux armateurs Corsica Linea et la Méridionale de mettre fin à cette situation catastrophique pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et pour la Corse. Avec ce conflit, nos deux territoires connaissent une asphyxie économique et sociale intenable et dangereuse. »