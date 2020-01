Yvon Berland, candidat soutenu par En Marche a présenté vendredi 17 janvier 2020 trois binômes et un candidat qui représenteront sa candidature dans quatre secteurs de Marseille. Toutes les hypothèses que nous évoquions dès hier sont confirmées.

Dans le 1er secteur de Marseille, c’est le consultant et ancien cadre d’entreprise (Google, Indeed) Arnaud Devigne qui relève le gant. Il aura fort à faire face au maire sortant du 1-7, Sabine Bernasconi, qui devrait être réinvestie par Martine Vassal.

Des sources bien informées annoncent aussi dans ce 1er secteur de Marseille les candidatures des têtes de listes Sébastien Barles pour EELV et Michèle Rubirola pour le Printemps Marseillais. Le binôme femme d’Arnaud Devigne n’a pas été annoncé ce matin, Yvon Berland prétextant des décisions toujours en cours avec ses partenaires politiques. Marie-Florence Bulteau du Modem, conseillère régionale, est toujours dans la course.

Arnaud Devigne avec Yvon Berland et Saïd Ahamada. (Photo JFE/Gomet’)

Dans le 3e secteur (4 et 5e arrondissements), la bataille s’annonce là aussi particulièrement âpre. Dans le bastion de Bruno Gilles, associé pour l’occasion au maire sortant Marine Pustorino, un autre novice en politique aura la lourde tache de mener le combat.

Personnalité engagée sur les questions d’aménagements et d’urbanisme, en tant que blogueur, à travers sa page Marseille à la loupe, Mathieu Grapeloup, a décidé de franchir le pas. « Après plusieurs d’années d’observations, je pense que c’était le bon moment de passer à l’action a-t-il déclaré lors de la conférence de presse, reconnaissant que cet engagement en politique était « un grand saut dans l’inconnu. » A ses côtés, il pourra s’appuyer sur la députée LREM Cathy Racon-Bouzon qui a souhaité « prendre ses responsabilités pour Marseille » en parallèle de son mandat de parlementaire.

Mathieu Grapeloup à droite et Cathy Racon-Bouzon avec MM Berland et Ahamada.

Caroline Pozmentier avec Yvon Berland dans le 6-8

Dans le 4e secteur, les 6e et 8e arrondissements, Yvon Berland sera associé à Caroline Pozmentier, l’actuelle adjointe à la sécurité de la municipalité de Jean-Claude Gaudin. Elue également au conseil régional en charge de l’international, Caroline Pozmentier a pris ses distances avec LR depuis l’élection présidentielle de 2017 et considère qu’Yvon Berland incarne « une nouvelle équipe et une nouvelle ambition pour Marseille. »

Enfin, dans le fief de la députée LR Valérie Boyer et de Julien Ravier, l’actuel maire, Pascal Chamassian, l’un des marcheurs de la première heure et soutien indéfectible de la candidature d’Yvon Berland dans la course à l’investiture, mènera l’assaut de la mairie des 11e et 12e arrondissements (6e secteur de Marseille). Battu aux législatives de 2017, il se voit offrir une seconde chance par En Marche. Il s’appuiera sur sa numéro 2, Myriam Janin, proviseur de lycée et très implantée dans le 11e arrondissement en tant que présidente de la fédération des CIQ.