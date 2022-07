À l’heure où les enjeux de mobilité décarbonée n’ont jamais été aussi importants pour la planète, Gomet’, « le média métropolitain qui crée des liens » à Aix Marseille Provence et dans la région, prend l’initiative de créer un événement dédié : Les rencontres du vélo et des mobilités douces. Elles se dérouleront vendredi 14 octobre de 9h à 19h dans l’auditorium et le forum du Mucem à Marseille.

Les objectifs de cet événement inédit sont nombreux : susciter et nourrir le débat, faciliter et enrichir les bonnes pratiques, mettre en lumière et donner à voir des initiatives concrètes et des solutions proposées par des acteurs du territoire et d’ailleurs.

Conférences, ateliers, expositions, stands, challenge innovation, pitch party, cyclo-visites, palmarès coups de cœur… seront proposés tout au long de la journée. Une trentaine de partenaires soutiennent d’ores et déjà les Rencontres du vélo et des mobilités douces parmi lesquels les collectivités locales et le Mucem, partenaires fondateurs.

Les premières rencontres du vélo et des mobilités douces à Aix Marseille se dérouleront le 14 octobre au Mucem (crédit Gomet’/JYD)

Programme détaillé et inscription (gratuite) à suivre. Pour participer en tant que partenaire, contactez-nous !



