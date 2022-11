2022, année de la jeunesse pour l’Union européenne se clôt à Marseille vendredi 2 décembre à la Friche de la Belle de Mai avec une rencontre organisée par Sylvie Brunet députée européenne, vice-présidente du groupe Renew Europe, membre de la commission de l’emploi et des affaires sociales du Parlement européen.

« L’Europe est à la fois, une réalité bien concrète et un rêve pour la jeunesse, explique Sylvie Brunet à Gomet’ : J’ai voulu organiser ce rendez-vous pour découvrir des initiatives du territoire qui s’inscrivent dans l’espace européen et écouter les attentes des acteurs engagés pour leur donner un écho au Parlement ». Lors de « Génération Europe » , de jeunes entrepreneurs, des artistes, des militants, des activistes et acteurs du monde associatif présenteront leurs projets sur l’écologie, la culture, l’entrepreneuriat, la citoyenneté, la politique.

Ils évoqueront la contribution apportée par leurs initiatives aux objectifs européens dans ces domaines. Ils exprimeront aussi leurs attentes vis-à-vis de l’Europe et débattront des sujets qui comptent pour leur génération. « L’Europe se nourrit de ces actions locales et doit les valoriser et les soutenir. « C’est l’objet de cet évènement, affirme Sylvie Brunet où nous rassemblerons à la fois des porteurs de projets, des élus et des experts pour échanger sur les perspectives qu’offre l’Europe aux jeunes qui souhaitent s’engager ».

A noter à 17 heures avec notamment : Alexandre Mounier, président de “1 déchet par jour”, Davina Yovo bénévole à Citizen Campus, Gary Mampiono, rappeur martiniquais et entrepreneur culturel connu sous le nom d’Awa Isoa, Eva Riccio, responsable de la coopération internationale pour la SCIC Friche la Belle de Mai, Loïc Carando, artiste Dj, Adelaïde Lerendu, cheffe adjointe du service citoyenneté européenne d’Eurocircle, ONG européenne. Un débat animé par Christian Apothéloz, journaliste à Gomet’.

Lien utile :



Consultez l’agenda des événements de la semaine.