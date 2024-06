Samedi 15 juin, la mobilisation contre le Rassemblement National organisée par un regroupement de syndicats sur le Vieux-Port à Marseille, a réuni 12 000 personnes selon la préfecture, alors que la CGT 13 en a annoncé plus de 80 000. Pour rappel, le RN a été placé en tête dans les Bouches-du-Rhône lors des élections européennes du 9 juin, « C’est pas un choc, c’est un double choc, évidemment qu’on ne comprend pas », confie Alain Rei, le secrétaire général de la CFDT (confédération française démocratique du travail).

Des petits et des grands mobilisés

« On est jeunes, déters (déterminés) et révolutionnaires ! », un des slogans les plus chantés en cœur, par les jeunes marseillais, qui, à la grande surprise étaient mobilisés. « Il faut qu’on soit le plus nombreux contre l’extrême droite, contre son arrivée au gouvernement […] il s’agit d’empêcher la bête immonde d’arriver au pouvoir, il s’agit d’empêcher que ce soit la haine plutôt que la solidarité, d’empêcher que ce soit les inégalités plutôt que la fraternité, pour nous c’est juste essentiel », revendique fièrement Alexandre George, 26 ans, coordinateur du collectif de gauche Marseille révoltée et militant à plein temps.

À quelques pas de là, le monde se rassemble petit à petit, les drapeaux commencent à voler et les pancartes à se lever. Des partis politiques, syndicats ou associations se partagent le cortège. « Moi je suis là pour me mobiliser, pour essayer de faire bouger les choses », explique Sarah, militante de 19 ans, « il faut montrer qu’on est là, chaque voix compte en fait et chaque individu compte », poursuit-elle. « Le pire des des ennemis c’est l’abstentionnisme », déclare Loane, étudiante.

Samedi 15 juin sur la place de la Joliette à Marseille, la jeunesse mobilisée contre le RN / (Crédit : Gomet‘)

« La CFDT se mobilise et se mobilisera de toutes ses forces »

Parti du quai des belges, le rassemblement a traversé tout le quai du port, est passé devant le Mucem pour finalement s’arrêter sur la place de la Joliette où des responsables ont pris la parole. Alain Rei, accueilli sous des applaudissements, ouvre le bal : « Notre rôle à la CFDT est de la défendre et de la protéger (la démocratie), c’est pourquoi la CFDT se mobilise et se mobilisera de toutes ses forces ». L’UNSA prend le relais et revient sur toutes les propositions de loi et les votes du RN ou de Marion Maréchal-Le Pen à l’encontre des travailleurs, comme sa proposition qui souhaite interdire le droit de grève dans les transports publics durant les jours fériés.

La FSU (Fédération syndicale unitaire) et Solidaires s’expriment aussi, appelant à voter : « Nous allons gagner nos camarades ! », lance Ali, responsable de solidaires. Pour finir, Olivier Mateu, secrétaire général de la CGT 13, prend le micro, « Le Rassemblement National, depuis dimanche soir, a montré qu‘il était lui-même un complice de ceux qui nous massacrent depuis 30 ans… Jamais l’extrême droite dans ce pays n‘aura jamais été à ce point extrêmement de droite », se révolte-t-il. Appelant à soutenir le front populaire, « le parti des travailleurs », Olivier Mateu annonce un nouveau rendez-vous le jeudi 20 juin, à 10h30 au départ des Réformés.



