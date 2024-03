Share on Facebook

Sartorius Stedim Biotech (fournisseur d’équipements et de services destinés à la fabrication de biomédicaments et vaccins) a bouclé avec succès une augmentation de capital à hauteur de 1,2 milliard d'euros. Ainsi, les actions nouvellement émises ont été achetées par des «investisseurs institutionnels», à hauteur des deux tiers, et par le groupe Sartorius AG pour un…