Dans un communiqué de presse, le centre Commercial La Valentine de Marseille lance un appel aux talents pour embellir la passerelle piétonne qui surplombe l’autoroute avec des œuvres de street art. « Le street art, cette forme d’expression urbaine vibrante et colorée, a le pouvoir de métamorphoser les espaces ordinaires en véritables lieux de créativité. À Marseille, berceau de cultures multiples et d’audaces artistiques, le centre commercial Valentine lance un appel à talents inédit : embellir la passerelle piétonne qui surplombe l’autoroute, sur la thématique du street art » explique La Valentine.

« La passionnante dualité entre tradition et modernité, entre le bleu de la mer Méditerranée et les ruelles animées, entre le passé historique et la vitalité contemporaine, voilà ce que nous souhaitons voir refléter dans les créations des participants. Laissez-vous inspirer par l’âme de Marseille, par ses contrastes et ses couleurs, et exprimez-la sur la toile de notre passerelle piétonne » lance Aurélie Normand, la directrice du centre Valentine.

Le projet est ouvert à tous, qu’ils soient peintres, dessinateurs, graffeurs ou simplement passionnés d’art urbain. Les participants auront l’opportunité de voir leur œuvre exposée sur la passerelle piétonne, offrant ainsi une vitrine unique à leur talent. De plus, le lauréat remportera un cachet artistique de 2500€ pour la réalisation de son œuvre. Les candidats sont invités à soumettre leur portfolio ainsi qu’une courte présentation et une esquisse ou description du projet sur le site internet du centre commercial, avant le 9 juin. Les candidatures les plus prometteuses seront proposées au vote sur le compte Instagram du Centre Valentine.

Liens utiles : Avec « Hip-Hop non-stop », Marseille veut valoriser sa culture urbaine