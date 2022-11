Share on Facebook

Lundi 14 novembre

9h : 4e convention annuelle des maires de la Région Sud, en présence de la Première ministre Elisabeth Borne pour la signature d’un protocole d’expérimentation de la planification écologique en Région Sud (voir notre article)

Auditorium du Pharo, bd Charles Livon, Marseille (7e)

Mardi 15 novembre

9h30 : 8e édition du Financial innovation day Provence (Fidmed), journée dédiée au financement de l’innovation et des entreprises innovantes en Provence

Thecamp, Aix-en-Provence

10h : la présidente de la Métropole Martine Vassal visite le chantier d’aménagement des berges de l’Huveaune et présente la stratégie métropolitaine sur la Gemapi

Impasse Gay, Marseille (11e)

11h : conférence de presse « Quel est l’état de santé des eaux en Provence-Alpes-Côte d’azur ? » organisée par l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse

2 rue Henri Barbusse, Marseille (1er)

18h30 : 11e trophée finance et gestion du réseau des dirigeants financiers DFCG

Chaque année le réseau des dirigeants financiers privés et publics récompense les meilleurs pratiques des directeurs financiers et de contrôle de gestion. Hôtel Intercontinental, Marseille.

18h30 : Euroméditerranée organise un atelier de concertation avec les habitants concernant les besoins en équipements de proximité sur le secteur

Mairie du 15/16, 264 rue de Lyon, Marseille (15e)

Jeudi 17 novembre

9h45 : Lancement du Smart Port Challenge organisé par le Port de Marseille-Fos

Palais de la Bourse, Marseille (1er)

11h : conférence de presse de Medinsoft à l’occasion de la journée de travail et de rencontres organisée avec le GAAN (Groupement Algériens des acteurs du numériques).

Thecamp, Aix-en-Provence

12h : début du salon Provence Prestige (jusqu’au 21 novembre). Infos et inscription.

Palais des Congrès, Arles

15h30 : bureau de la Métropole Aix-Marseille-Provence pour préparer le prochain conseil métropolitain

18h : conférence grand public organisée par la faculté de science et du sport « Le sport à Marseille : Histoire et Patrimoine »

Faculté des Sciences du Sport, 163 Avenue de Luminy, Marseille (9e)

19h : Nuit de l’océan, à l’occasion des cinq ans de la fondation Pure Ocean

Cinéma Le Chambord, Marseille (8e)

Vendredi 18 novembre

18h30 : soirée caritative d‘Aviation sans frontières

Espace des vignerons, Aix-les-Milles