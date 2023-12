Chaque année, la Ville d’Aix-en-Provence s’éveille au rythme des célébrations des fêtes de fin d’année. Une fois de plus, cette année, un immense sapin prend place, et pour les petits et grands enfants, une boîte aux lettres spéciale est installée pour le Père Noël ! Les habituels chalets, la foire aux santons, les manèges et bien d’autres animations empliront également les rues. Diverses animations à retrouver jusqu’au 7 janvier 2024…

Place de l’hôtel de ville d’Aix-en-Provence, Crédit : JM

Foires, marchés, traditions, chants, danses et spectacles aixois

Côté foires et marchés, les traditionnels chalets de noël longent le cours Mirabeau jusqu’au 31 décembre, tous les jours de 10h à 20h. Les chalets abritent une diversité d’artisans et de commerçants, offrant une multitude d’idées cadeaux pour Noël. Sur place, vous pourrez déguster et partager une sélection de vin chaud et de délices gourmands.

Pour ceux envieux de compléter ou de débuter leur collection de crèche provençale, les santonniers ont pris place sur l’esplanade Cézanne et sont ouvertes de 10h à 19h (fermées le 25/12). A noter par ailleurs qu’une crèche-vitrine est exposée sur le cours Mirabeau ! Du 10 au 17 décembre, les brocanteurs et antiquaires aixois installent eux aussi leur marché, de 6h à 19h sur les places comtales, vous pourrez chiner et trouver des cadeaux originaux et vintage : tableaux, bibelots, argenterie, linge mais aussi bijoux, disques, BD, objets de curiosité et bien sûr jouets.

Le Boho Market s’installe aux Allées Provençales

Pour des fêtes et idées cadeaux bohèmes, le Boho Market s’installe aux Allées Provençales du 13 au 20 décembre, de 10h à 19h. La Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône organisent du 16 au 24 décembre le traditionnel marché provençal des 13 desserts et produits du terroir, place François Villon. Du miel aux figues, de la pompe à l’huile aux navettes, des calissons aux nougats sans oublier les chocolats ; du vin au vin cuit en passant parles huiles d’olives et la truffe , les agriculteurs et artisans des métiers de bouche proposent tous les produits et les desserts traditionnels de Noël. Le marché aux truffes, organisé le 20 décembre vient compléter le programme des marchés et foires festives.

Chalets sur le Cours Mirabeau, Crédit : JM Marché aux santons, esplanade Cézanne, Crédit : JM

En vue d’un geste solidaire et en prévision des fêtes à venir, une invitation spéciale est lancée : vous pouvez apporter vos jouets d’occasion ou oubliés au profit de la Croix Rouge via une borne de recyclage en libre-service située aux Allées provençales.

Pour les petits aixois, manèges et activités sont proposés à l’approche des fêtes. Entres autres, un atelier créatif pour créer sa boule de Noël le 16 décembre…

Une soirée exceptionnelle célébrant le Gros Souper et les 13 desserts.

Pour les plus curieux des traditions calendales provençales, le mois de décembre est chargé. Le 16 décembre, à 19h, la Salle des fêtes de Puyricard accueille une soirée exceptionnelle célébrant le Gros Souper et les 13 desserts. Au cours de ce dîner, des saynètes, des contes et des chants animent l’événement, où le costume provençal est honoré dans la plus pure tradition, vous plongeront dans la magie d’un Noël en Provence. Les tarifs sont de 35 € pour les adultes et de 30 € pour les enfants (moins de 12 ans).

Aux Milles, le même jour, de 16h à 18h, le village se transforme en un lieu enchanteur pour célébrer Noël. Un cortège, animé par des animaux, prendra vie depuis le cours Marcel Brémond jusqu’à la chapelle du Serre, offrant une représentation vivante de la crèche. Le public est invité à se costumer et à se joindre au cortège, équipé de lanternes appelées « fanau ». À la chapelle, une atmosphère festive est prévu avec la bénédiction, les offrandes et les chants, danses et musiques traditionnelles. La soirée se clôturera par une grande farandole où le public est invité à savourer du chocolat et du vin chaud accompagnés de la célèbre pompe à l’huile. En centre-ville, le 17 décembre, une manifestation festive mettra elle en lumière la tradition provençale avec l’offrande solennelle de la pompe de Noël aux autorités municipales. Cette célébration réunit une multitude d’acteurs traditionnels, des “chivau-frus” aux maîtres des drapeaux italiens, ainsi que des danseurs et musiciens venant de toute la région. Plus de 200 participants sont attendus.

Et l’année prochaine, les festivités continuent ! L’association Histoires d’Aix et de Provence organise la traditionnelle marche des rois à travers les rues, menant jusqu’à la cathédrale Saint-Sauveur, lieu de la cérémonie religieuse de l’adoration des Rois Mages, pratiquée depuis plus de deux siècles. Chants, danses et distributions de calissons sont prévus. Tout au long de cette période de festivités, des concerts, spectacles et animations de rues sont proposés. Joyeuses fêtes aixoises !

Liens utiles :



Pour consulter le programme complet et détaillé de toutes les festivités aixoises

l’actualité à Aix-en-Provence