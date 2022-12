Une cuisine bistronomique à base de produits frais, essentiellement locaux et issus de l’agriculture raisonnée ou biologique, c’est le choix du chef Thibault Barafieri. Mais à la différence d’un restaurant classique, l’ancien candidat deTop Chef 2018, également formé, entre autres, à la Villa Madie à Cassis, a choisi d’ouvrir, avec son associé et ami d’enfance Laurent Burchi, une « dark kitchen » : une cuisine certes mais sans salle, ni tables pour un prêt-à-manger qualitatif à emporter ou à livrer, midi et soir.

Épaulé par Damien Brunehault et Christopher Cenatiempo, respectivement jeune chef et jeune second de cuisine déjà expérimentés, l’un spécialiste du homard et l’autre de la cuisine italienne, Thibault Barafieri précise son choix : « On a tous travaillé dans des restaurants étoilés et là, on gomme les points compliqués à gérer pour se concentrer sur la cuisine. On souhaite également de rendre cette cuisine accessible et ainsi, en 20 minutes, c’est livré à domicile ». Et pour le client, plus besoin de ressortir pour déguster comme il l’entend des pâtes maison à la truffe, une burrata fumée aux poireaux grillés et pesto, des gnocchis maison au gorgonzola et noisettes ou une mousse au chocolat sans sucre. À noter que les amateurs de truffe trouveront dans Thibault Barbafieri le parfait complice puisqu’il est allé lui-même en déterrer quelques unes pour bien sélectionner ses fournisseurs. « Partir ainsi avec le chien et en dénicher, c’était un grand bonheur, se souvient-il. Et nos recettes suivront les saisons : : truffe d’hiver, truffe d’été et truffe d’automne ».

Des recettes signées “Mon Chef”et leur fiche explicative pour une dégustation optimale à la maison (Photos DR)

En effet, imaginées autour de trois thèmes – l’Italie, la truffe et le “Healthy” -, les recettes de « MonChef » révèlent un subtil mélange de saveurs et de textures et une pointe de surprise… en proposant quelques découvertes comme un sandwich au homard et yaourt menthe gingembre (21€) ou une mousse au chocolat et à la truffe (5€). Le ceviche de loup, lui, se décline en plat accompagné d’un écrasé de patate douce (19€), ou encore à la truffe avec un écrasé de pomme-de-terre à l’huile d’olive AOP (22€), mais aussi en entrée à la Calabrese avec câpres et citron confit. Chaque plat chaud ou froid est livré dans un packaging spécialement étudié et accompagné d’une fiche mode d’emploi pour en optimiser la dégustation.

Informations pratiques

> Monchef – 191, avenue de Mazargues – 13008 Marseille

> En livraison avec deliveroo, JustEat et Uber Eats.