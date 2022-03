Le jeudi 3 mars dernier, dans les murs de la Faculté de droit et de science politique d’Aix-en-Provence, l’Institut de droit des affaires (IDA) d’Aix Marseille Université a inauguré l’Ida Business Club avec 300 participants de tous horizons, chefs d’entreprise, élus, professionnels du droit des affaires et du chiffre, étudiants… Pour cette première, l’IDA a reçu Matthieu Louvot, executive vice-président programs d’Airbus Helicopters. Gomet’ ouvre ses colonnes à Isabelle Grossi et Claude-Albéric Maetz, directeurs de l’Institut de droit des affaires qui expliquent pourquoi, 50 ans après sa fondation, l’IDA, a décidé de créer l’Ida Business Club.

Isabelle Grossi co-directrice de l’Institut de droit des affaires Photo IDA DR

Connecter plus encore l’Institut au territoire et à ses forces vives que sont les entreprises de notre métropole, accueillir les chefs d’entreprise à l’Université à travers un lieu d’échange inédit, telle est la raison d’être de l’Ida Business Club. Nous voulons également transformer. Non pas l’Université dans laquelle nous œuvrons chaque jour pour moderniser, évoluer et nous adapter aux besoins des acteurs économiques. Mais transformer l’image que les entreprises et les chefs d’entreprise peuvent en avoir parfois. Le tout avec une conviction chevillée au corps : celle de l’interaction, et même de l’interdépendance profonde entre l’entreprise et le droit, celle de l’interdépendance profonde entre les chefs d’entreprise et les juristes.

Dirigeants d’entreprise, nous spécialistes de droit des affaires, avons besoin de vous ! Pour nous ouvrir. Pour apprendre. De votre expertise, de votre expérience.

Dites-nous comment vous managez, pourquoi et comment vous recrutez. Partagez avec nous les clés grâce auxquelles vous anticipez et gérez les risques. Dites-nous comment vous gardez le cap dans des environnements en mutation permanente. Confiez-nous les doutes et la solitude de l’entrepreneur. Ces moments d’échanges nous permettent de mieux vous connaître.

Claude-Albéric Maetz, co-directeur de l’IDA (Crédit IDA)

Nous, juristes de droit des affaires, aspirons en effet à vous connaître mieux pour être au rendez-vous. Puisque, vous aussi, vous avez besoin de nous :

Quelle levée de fonds peut faire l’impasse d’une expertise en droit du financement ?

Quel nouveau business peut faire l’économie d’une ingénierie en matière de droit des sociétés ?

Quelle stratégie d’innovation, quelle protection des actifs immatériels peut être envisagée sans le concours du droit de la propriété intellectuelle ?

Quel deal peut être conclu sereinement sans finesse contractuelle ?

Et, finalement quel risque – terme consubstantiel de l’entreprise et de l’aventure entrepreneuriale – peut être évalué et donc maîtrisé sans les juristes. La réponse est à chaque fois la même : aucun. Alors, puisque nous avons besoin les uns des autres, l’Ida Business Club fait aux acteurs économiques du territoire la proposition suivante.

Identifions les risques ensemble.

Anticipons les risques ensemble.

Parlons, ensemble, le langage de l’action et de l’efficacité au service des entreprises.

Prenons régulièrement, ensemble, un peu de hauteur pour être plus performants encore dans les décisions de demain.

Telles sont les vocations de l’Ida Business Club. Prochain rendez-vous le 2 juin prochain à 18 heures autour de Cyril Vidal, président fondateur de Crosscall.