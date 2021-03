Notre grand débat du vendredi 19 mars consacré à la bio-inspiration et au biomimétisme a tenu toutes ses promesses grâce à la qualité des intervenants et à la richesse des échanges avec les participants, venus nombreux pour échanger sur une problématique environnementale qui nous concerne tous. Voici les vidéos des interventions et du débat qui a suivi.

Tour de table et intervention d’Emmanuel Delannoy, auteur et consultant pour Pikaia

Emmanuel Delannoy explore, depuis plus de vingt ans, les zones de friction et les convergences possibles entre économie et biodiversité. Consultant associé chez Pikaia, il est déjà l’auteur de deux ouvrages publiés aux éditions Wildproject : L’économie expliquée aux humains (2011) et Permaéconomie (2016). Son dernier manifeste, Biomimétique – Répondre à la crise du vivant par le biomimétisme, a piqué notre curiosité. Selon lui, « la bio-inspiration, c’est l’ensemble des approches qui vont consister à aller chercher des sources d’inspiration et d’innovations dans les systèmes vivants ».

Patricia Ricard, présidente de l’institut océanographique Paul Ricard

La petite-fille de Paul Ricard s’est dit très enthousiasmée par les propos d’Emmanuel Delannoy sur le biomimétisme. Elle estime que nous devons « réinventer notre vision de la nature à chaque échelle ». La présidente de l’Institut océanographique Paul Ricard a expliqué au cours du débat que « la nature répond à tous nos besoins fondamentaux, mais on ne se demande pas comment elle fonctionne ». Retrouvez par ailleurs notre série de vidéos réalisées à la suite de l’entretien que nous a accordé Patricia Ricard en février dernier.

Anne Claudius-Petit, conseillère régionale et présidente de l’Arbe

La présidente de l’Agence régionale de la biodiversité et de l’environnement (Arbe) Anne Claudius-Petit est également conseillère régionale en charge de la biodiversité. « Quand on lui laisse de la place, qu’on lui donne les moyens de se restaurer, la nature reprend ses droits », souligne-t-elle lors du débat. Anne Claudius-Petit partage avec nous ses convictions mais aussi les projets à venir à l’échelle de la Région Sud.

Emmanuelle Ledoux, directrice générale de l’Institut national de l’économie circulaire (Inec)

Emmanuelle Ledoux affirme que « le biomimétisme permet d’apporter une approche méthodologique à l’économie circulaire, tandis que l’économie circulaire permet de situer le biomimétisme dans un contexte économique ». Selon la directrice générale de l’Inec, ces deux notions sont tout à fait complémentaires.

Olivier Bocquet, architecte chez Tangram

Olivier Bocquet dirige le laboratoire « recherche et innovation » de Tangram. Le secteur de la construction doit selon lui apprendre à travailler avec la nature. « Si on considère la nature, non plus comme une source d’exploitation, mais comme une source d’inspiration, on va pouvoir coproduire des innovations inspirées du vivant », observe-t-il lors de notre débat.

Débat : comprendre le fonctionnement du vivant pour mieux innover

Emmanuel Delannoy (Pikaia) et Patricia Ricard (Institut océanographique Paul Ricard) échangent avec Gilles Lecaillon (Ecocean) lors de notre grand débat sur le thème de la bio-inspiration.

Débat : le tourisme moderne est-il un fléau pour l’environnement ?

Gilles Lecaillon (Ecocean) aborde cette question avec Anne Claudius-Petit, Emmanuelle Ledoux, Emmanuel Delannoy (Pikaia) et Olivier Bocquet (Tangram) lors de notre grand débat sur le biomimétisme.

Débat : l’importance de se concerter pour inviter la nature en ville

Gérard Stehelin (GS2X) dialogue avec Patricia Ricard (Institut océanographique Paul Ricard) et Emmanuel Delannoy (Pikaia) à l’occasion de notre grand débat sur le thème de la bio-inspiration.

