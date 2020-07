« Il y avait une fois, dans une île située au large de la Camargue, un petit royaume nommé Pamparigouste, aujourd’hui disparu »*. Et pourtant, ce jeudi 9 juillet marque le début de l’expédition du Ressentiscaphe, plateforme flottante d’observation réalisée par le collectif SAFI, qui s’en va voguer sur l’Etang de Berre, à la recherche du fameux Pamparigouste.

L’initiative, menée par le Bureau des Guides GR2013 et portée par un équipage composé d’artistes et de scientifiques, n’a rien d’une utopie : elle sera présentée au public dans le cadre du festival Manifesta 13 et sera ensuite présentée lors du Congrès Mondial de la Nature (UICN) à Marseille. Le top départ a été donné à la base de voile de Saint-Chamas ce jeudi 9 juillet soir. Cette nouvelle étape de l’expédition débutée il y a un an aura pour objectif de relier Martigues en trois jours à la rame.

Le Bureau des Guides du GR2013 est une association qui regroupe les initiateurs du sentier de randonnée GR2013. Composé d’artistes-marcheurs, des collectifs d’habitants et d’architectes-constructeurs, il propose de redécouvrir le sentier du GR2013 , un sentier métropolitain entre ville et nature de 365 kilomètres qui traverse 38 communes des Bouches-du-Rhône dont Aix-en-Provence et Marseille, au travers diverses activités comme la marche et plus spécifiquement « l’exploration artistique du territoire ». Le projet Pamparigouste s’inscrit dans cette démarche de redécouverte du paysage local.

Redécouvrir l’Etang de Berre, cette « petite mer intérieure »

En réalité, la légende provençale est prétexte à redécouvrir cette « petite mer intérieure » qu’est l’Etang de Berre. Le plus grand étang d’eau saumâtre d’Europe – 75 km de côtes, une lagune de 155 km2 et 980 millions de m3 d’eau, pourtant oublié par les éditions Michelin dans leur guide routier de 2015 … Le bureau des Guides GR2013 décide alors de « voir dans ce lapsus cartographique l’invitation à inventer une aventure pour trouver d’autres guides et raconter d’autres histoires de notre territoire », comme le précise le site du GR2013. L’expédition comprend onze étapes – appelées « chapitres » – qui s’étalent sur la période 2019-2020 et permettent de découvrir le site par la mer ou la terre, en bivouaquant ou en effectuant des prélèvements scientifiques en partenariat diverses institutions comme l’Ecole d’Architecture de Marseille ou l’Institut éco-citoyen de Fos-sur-Mer.

A partir de septembre, l’expédition sera ouverte au public, avec diverses activités proposées : une exploration des rives de l’Etang de Berre sera organisée du 2 au 3 septembre, suivie par une conférence de l’artiste contemporain et photographe Nicolas Floc’h. A partir du 20 septembre, traversée dans la petite Camargue et grande marche qui partagera les récits de l’étang et aboutira à la Poudrerie pour une conférence avec le botaniste Francis Hallé, seront au programme.

Une exposition à l’issue de l’expédition

A la fin du voyage, le Bureau des Guides exposera les travaux issus de cette exploration collective à la Maison de l’Architecture et de la Ville, à Marseille juqu’au 29 septembre 2020.

* Le fabuleux voyage de Pamparigouste, dans Contes et légendes de Provence, Alphonse Allais

