Share on Facebook

Share on Twitter

Après une campagne électorale express de trois semaines à la suite de la dissolution de l’Assemblée nationale par Emanuel Macron au soir des élections européennes le 9 juin dernier, les Français retournent aux urnes ce dimanche pour élire leur député.

Les opérations de vote ont commencé samedi 29 juin en Guadeloupe, Guyane, Martinique, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et en Polynésie française.

Le scrutin majoritaire à deux tours

Les électeurs sont appelés à élire les 577 députés qui siègent à l’Assemblée nationale. Chaque circonscription législative élit un député pour un mandat de cinq ans. Les élections législatives sont organisées au scrutin majoritaire à deux tours. Pour être élu au premier tour de scrutin, il faut recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits. Si aucun candidat ne remplit ces deux conditions, un second tour est organisé.

Pour qu’un candidat ait le droit de se présenter au second tour, il doit avoir obtenu au premier tour un nombre de voix au moins égal à 12,5% du nombre des électeurs inscrits dans la circonscription. Au second tour (le 8 juillet prochain), la majorité relative suffit pour être élu.

Les bureaux de vote sont ouverts à 8 heures et clos le même jour à 18 heures (par dérogation, 20 heures dans certaines communes comme Marseille). Les résultats du premier tour des élections législatives seront consultables progressivement après la clôture du scrutin sur le site internet du ministère de l’intérieur et diffusés sur Gomet’ avec des infographies, réactions et analyses.

Lien utile :



Notre dossier d’actualités consacré aux élections législatives 2024