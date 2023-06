À Marseille, la mairie offre deux séances du conseil municipal pour le prix d’une. « Il y a énormément de rapports », explique Joël Canicave (PS), l’adjoint en charge des finances, à l’occasion d’une conférence de presse organisée ce jeudi 29 juin à l’hôtel de ville. Une partie d’entre eux seulement sera votée ce vendredi. « On a voulu éviter un conseil municipal qui aurait duré une dizaine d’heures ». Il se déroulera donc en deux parties. Une première séance, dotée d’environ 130 rapports, est programmée ce vendredi 30 juin. La deuxième partie du conseil interviendra dans une semaine, le vendredi 7 juillet.

Plusieurs dossiers vont rythmer cette séance. D’abord, le volet budgétaire promet d’être « assez intense », annonce Joël Canicave. En cause, notamment, le vote sur le compte administratif, obligatoire avant le 30 juin. Après quelques « péripéties judicaires », la Ville doit par ailleurs adopter deux délibérations… déjà votées l’an dernier : les taux d’imposition, et le budget 2022. Pour rappel, ce dernier a été annulé en avril dernier. Le tribunal administratif a donné gain de cause aux 238 propriétaires, et au LR Pierre Robin, qui avaient intenté une action en justice contre la Ville à la suite du vote sur la hausse (14%) de la taxe foncière.

De gauche à droite, Fabien Perez, Joël Canicave et Samia Ghali (crédit : RL)

Au Nord et à Luminy, les piscines refont surface

Le conseil va également soumettre au vote ce vendredi la réhabilitation de la piscine de Luminy (9e), fermée depuis 2009, et de la piscine Nord (15e), hors service quant à elle depuis 2010. Un dossier qui tient tout particulièrement à cœur à la maire adjointe, Samia Ghali (DVG). « En 2013, le combat mené par l’opposition a permis d’obtenir le retrait de la délibération sur la démolition », se souvient l’élue. Elle prévoit d’appliquer une « tarification sociale » pour l’accès aux piscines. L’outil juridique retenu par la mairie sur ce dossier est une société d’économie mixte à opération unique (Semop).

La piscine de Luminy, à Marseille, est fermée depuis 2009 (crédit : Maxéco CC BY-SA 4.0)

La Sem Energie de Marseille prend forme

La société d’économie mixte (Sem) dédiée à la création d’énergies renouvelables à Marseille devrait voir le jour « en octobre prochain », indique Fabien Perez (EELV), l’adjoint marseillais aux financements européens. En attendant, la majorité municipale soumet au vote, ce vendredi, un partenariat de co-financement avec la Banque des territoires, en faveur d’une assistance juridique et technico-économique. « L’idée c’est de favoriser des initiatives (…) qui ont vocation à devenir rentables, pour qu’ensuite une partie du privé puisse s’en emparer », précise l’élu écologiste.

Des kits scolaires gratuits pour les écoliers

C’est un rapport qui pourrait bien faire l’unanimité. Dans un contexte marqué par l’inflation et par la baisse du pouvoir d’achat, la municipalité va fournir gratuitement aux 76 000 élèves des écoles publiques de Marseille un kit de fournitures pour la prochaine rentrée. Chaque ensemble représente une valeur de 65 euros. Pour cette opération, la Ville mobilise un budget d’environ 1,2 million d’euros. Le contenu de ce kit a été élaboré « en étroite collaboration avec des représentants (…) de l’Éducation nationale et des enseignants volontaires », précise la mairie.

Liens utiles :



> Taxe foncière : le budget 2022 de la Ville de Marseille annulé