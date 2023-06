Si vous entendez une sirène retentir le vendredi 30 juin ne faites absolument rien ! La préfecture des Bouches-du-Rhône met en place un exercice de gestion de crise qui simule la rupture du barrage de Bimont à Saint-Marc-Jaumegarde, suite à une crue exceptionnelle. Cet exercice ne nécessite aucune action de la part de la population selon le communiqué ci-dessous.

Les communes concernées sont : Aix-en-Provence, Meyreuil, Le Tholonet, Saint-Marc-Jaumegarde, Velaux, Ventabren, Berre l’étang, Coudoux, La-Fare-les-Oliviers et Beaurecueil.

Le barrage de Bimont, ayant une hauteur de plus de 20 mètres et une capacité supérieure à 15 hm3, est soumis à un plan particulier d’intervention (PPI). Ce plan définit les mesures et actions à prendre en cas d’urgence, telle qu’une rupture du barrage, et coordonne la réponse des autorités publiques et de l’exploitant, la Société du Canal de Provence.

