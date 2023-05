La météo capricieuse de cette fin mai a perturbé l’ouverture de la 2e édition des Rencontres du vélo et des mobilités douces organisées par Gomet’ au Palais de la Bourse à la CCI Aix Marseille Provence. Mais l’événement a pu finalement se dérouler normalement à l’exception de quelques replis à l’intérieur d’animations prévues sur la Canebière. Et heureusement, le soleil a repris ses droits en fin de matinée pour permettre à toutes et à tous d’accéder et de profiter de cette 2e édition particulièrement dense. Et le vélo ça donne la banane !

Table ronde sur l’urbanisme cyclable et l’intermodalité (Crédit JFE)

De 9h à 18h, quelque 70 intervenants, une vingtaine d’exposants et une cinquantaine de partenaires avaient en effet donné rendez-vous au public pour partager les enjeux et défis de la transformation des mobilités, et notamment le développement du vélo, de toutes les mobilités actives et douces. Outre les prises de paroles dans les débats et les keynotes de personnalités inspirantes, des ateliers, masterclass, meet-up et autres séances de “design fiction” ont rythmé la journée.

Dans les allées des stands de la 2e édition des rencontres du vélo organisée par Gomet’ (Crédit JFE)

Parmi les images marquantes de la journée, on retiendra notamment la joie des enfants des écoles de Marseille de pouvoir expérimenter sur la Canebière le vélo au cours d’un. parcours initiation et leur dessin, ensuite dans un atelier, pour une école accessible en vélo ! Plusieurs annonces ont été faites lors de la journée, notamment par la Ville de Marseille (programme Savoir Rouler à vélo) et le collectif des entreprises de cyclologistique de la métropole Aix Marseille Provence

