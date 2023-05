Share on Facebook

Nous étions à Venelles mardi 23 mai pour le bilan de mi-mandat de Martine Vassal, président de la Métropole Aix Marseille Provence sur le thème de l’économie. Martine Vassal et les élus métropolitains référents ont tenu à présenter concrètement, l’avancée des principaux des projets réalisés et en cours, en termes de développement économique et d’attractivité du territoire. Plusieurs thématiques sont abordées. Notamment celles du développement des entreprises, de l’emploi, de l’attractivité du territoire… Domaines dans lesquels la Métropole Aix-Marseille Provence s’engage – comme en témoigne son agenda du développement économique actualisé en 2022. Vidéo synthèse.