Share on Facebook

Share on Twitter

C’était le 23 mai 2021… La 1ère édition de la Voie est libre organisée par la Ville de Marseille prenait place sur le littoral marseillais. Deux ans plus tard, et des centaines de milliers de Marseillais participants, la Voie est libre trace sa route. La 14e édition organisée dimanche 28 mai 2023, deux ans après le lancement de l’événement a permis de retrouver la Corniche sans voitures, libre pour les enfants et les grands enfants, prêts à danser sur un espace public retrouvé. Aperçu…

Lien utile :



L’actualité du vélo et des mobilités douces à suivre dans notre rubrique transports