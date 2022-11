Le 2e Comité de suivi de la mobilité multimodale de l’Ouest Etang de Berre s’est réuni vendredi 18 novembre à la préfecture des Bouches-du-Rhône. La vocation de ce comité, qui comprend les acteurs de la mobilité du territoire, est de partager les projets de transport de marchandises et de voyageurs et d’en évaluer l’impact en matière de report modal rappelle l’Etat. A l’occasion de la réunion plusieurs actions concernant le report modal des transports de marchandises, de la route vers le fluvial ou le fluvial ont été rappelées et/ou dévoilées.



A cette occasion le Grand port maritime de Marseille (GPMM) a présenté son objectif de report modal pour les bassins de Fos : 35% de part modale ferroviaire et fluviale pour le conteneur, ainsi que les investissements envisagés pour cela. Il a en particulier mentionné les travaux en cours dans le cadre du conseil de coordination inter-portuaire et logistique pour relancer le report modal fluvial. Cet objectif est fixé à l’horizon 2030, la proportion étant plutôt aujourd’hui à 15% ferroviaire et 5% fluvial.

Etat et évolution : le Cerema mobilisé

Afin de construire un état de référence du système de transports de marchandises sur le territoire de l’Ouest Étang de Berre, de dégager une vision d’ensemble des nombreux projets en cours et à venir, puis de leurs effets prévisibles, la Dreal (direction régionale de l’environnement, de l’aménagement du logement) a confié une étude au Cerema (Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement). Ses conclusions sont prévues à l’automne 2023 précise la préfecture.

Document source : le communiqué de la préfecture