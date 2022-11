Le salon professionnel et le festival grand public de Babel Music, renommé Babel Music XP, reviennent du 23 au 25 mars 2023 après plusieurs années d’inactivité dues à la fin du soutien de la Région en 2017 puis au Covid en 2020. « La Région Sud prônait un nouveau modèle économique pour le festival Babel Med Music, dont elle était le partenaire principal » explique la collectivité. Après de nouvelles propositions sous la houlette d’Olivier Rey, nouveau directeur de la manifestation, renommée Babel Music XP, la Région s’engageait sur le futur développement du festival Marché, avec prés de 70 000 euros par an de 2020 à 2022, pour aboutir au retour du festival en présentiel en mars 2023. La Région Sud reste le partenaire principal, aux côtés de la Ville de Marseille et de la Métropole.

L’évènement a un volet destiné aux acteurs culturels, autour d’un salon professionnel, pour la réflexion sur l’économie de la filière et la diversité musicale, et un volet pour le grand public, le festival, avec pour objectif de présenter une sélection des meilleurs des groupes de musiques du monde. L’objet est aussi de faire le lien entre, les programmateurs, les directeurs artistiques et les directeurs de festival, et les groupes prêts à partir en tournée.

Le salon d’une des éditions précédentes de Babel MedMusic. (Crédit : DR)

Le salon et le festival auront donc lieu dans différents lieux de la Friche Belle de Mai et au Dock des Suds en 2023. « On a travaillé à la renaissance de ce projet car il est d’un intérêt général majeur pour la filière, et d’une ampleur internationale. Il stimule l’économie autour des musiques actuelles du monde », affirme Olivier Rey, le directeur de Babel Music XP.

Le projet répond à plusieurs problématiques du milieu culturel. Olivier Rey cite « la concentration de multinationales sur le spectacle vivant, l’explosion des cachets d’artistes, la transition énergétique, comment récupérer un public qui a perdu l’habitude des spectacles vivants ». Babel Music XP se veut « un laboratoire de réflexion et de partage d’expérience qui travaille à l’inclusion, la diversité et la transition écologique », ajoute Olivier Rey.

A gauche, Olivier Rey, directeur de Babel Music XP. (Crédit : Lisa Défossez)

Le comité de sélection est en train d’examiner les 1462 candidatures et d’écouter tous les groupes candidats qui viennent du monde entier afin de les sélectionner. Babel Music XP travaille aussi en collaboration avec le Cabaret Aléatoire, Marsatac, la Cité de la musique, Babel Minots, Avec le temps, Marseille Jazz des 5 continents…

Le comité de sélection de Babel 2023 (Crédit : Lisa Défossez)

Au festival, qui aura lieu au Dock des suds, le public pourra retrouver trois scènes et une trentaine d’artistes de 20h à 3h du matin. « Le Docks des suds est un lieu symbolique qui a connu les heures de gloire de Babel Music », souligne Olivier Rey.

