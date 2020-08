Troisième alerte niveau 1 de l’été. Atmosud, l’organisme chargée d’observer la qualité de l’air dans la région Sud a constaté que la qualité de l’air reste une fois de plus médiocre sur le département ce vendredi 7 août. « Les conditions météorologiques et le contexte actuel (incendies dans le 13) sont propices à la formation de l’ozone » observe Atmosud sur son site officiel.

La préfecture des Bouches-du-Rhône a par conséquent activé l’alerte niveau 1 de pollution de l’air par l’ozone vendredi 7 août dans le département. Les personnes vulnérables ou sensibles sont priées d’éviter les sorties inutiles, signale la préfecture dans un post ce vendredi.

🛑Vendredi 7 août #Pollution à l’#ozone. Le département des #BouchesduRhone est placé en #alerte de niveau 1

Pour les personnes sensibles ou vulnérables, évitez les déplacements inutiles #protegezvous. Suivez les #recommandations 👇 pic.twitter.com/6INTu0gvbN — Préfet de la région PACA et des Bouches-du-Rhône (@Prefet13) August 7, 2020

La préfecture émet des recommandations à destination des personnes se trouvant dans les Bouches-du-Rhône.

Des mesures à prendre pour réduire la pollution

Sur la route, il est demandé de limiter les déplacements privés et professionnels, ainsi que l’usage de véhicules automobiles en privilégiant le covoiturage et les transports en commun ;

S’il est préférable de privilégier « pour les trajets courts les modes de déplacements non polluants (marche, vélo), les habitants des Bouches-du-Rhône empruntant tout de même leur véhicule devront « abaisser de 20 km/h des vitesses maximales autorisées sur les voiries ».

Sur le point d’amarrer, les propriétaires d’embarcations sont priés de procéder au « raccordement électrique à quai des navires de mer et des bateaux fluviaux en substitution à la production électrique de bord par les groupes embarqués dans la limite des installations disponibles », détaille la préfecture.

Report des travaux d’entretiens

La préfecture des Bouches-du-Rhône suggère en outre de reporter « des travaux d’entretien ou de nettoyage effectués par la population ou les collectivités territoriales avec des outils non-électriques (tondeuse, taille-haie…) ou des produits à base de solvants organiques (white-spirit, peinture, vernis décoratifs, produits de retouche automobiles…) », suspend « l’utilisation d’appareils de combustion de biomasse non-performants ou groupes électrogènes » et interdit formellement « des brûlages à l’air libre des déchets verts ».

Effort environnemental pour le secteur industriel et agricole

Les professionnels sont aussi sollicités à l’effort écologique sur le département. Dans le secteur agricole, les épandages de fertilisants minéraux et organiques sont reportés. Dans le secteur industriel, « les principaux émetteurs industriels de composés organiques volatils et d’oxydes d’azote mettent en œuvre les mesures d’urgence de maîtrise de leurs émissions tels que prescrites dans leurs arrêtés préfectoraux », explique la préfecture.

Les habitants sont invités à limiter leur activité physique pour éviter inhaler l’air pollué: « Pour protéger votre santé : Réduisez vos activités physiques et sportives intenses (dont les compétitions) ; En cas de gêne respiratoire ou cardiaque, prenez conseil auprès de votre pharmacien ou de votre médecin. Si vous êtes sensible ou vulnérable, privilégiez les sorties les plus brèves, celles qui demandent le moins d’effort et évitez de sortir durant l’après-midi », conseille la préfecture dans son communiqué

Prix du stationnement doublé à Marseille pour les passages



La ville de Marseille annonce de son côté la mise en application de mesures tarifaires spécifiques pour le stationnement le vendredi 7 août afin de « réduire le trafic automobile et limiter ainsi la pollution de l’air » . « Dès cette date et jusqu’à la levée de l’alerte, des mesures spécifiques pour le stationnement payant sur voirie, le doublement des tarifs horaires pour les automobilistes de passage et la gratuité pour les résidents bénéficiant d’un tarif abonné journée, dans le périmètre de leurs quartiers respectifs »

Le dispositif préfectoral ne sera pas maintenu samedi 8 août d’après Atmosud. L’alerte niveau 1 a été lancée cette été dans les Bouches-du-Rhône pour la troisième fois. La première alerte niveau 1 a eu lieu le 10 juillet 2020 et la seconde a été émise du 31 juillet au 1er août. Pour cette troisième alerte l’incendie de Martigues a favorisé la dégradation de la qualité de l’air explique Atmosud.

