Après l’alerte du préfet et de l’Agence régionale de santé, c’est au tour de la Ville de Marseille de hausse le ton face à la reprise de l’épidémie de Covid-19 dans la cité phocéenne.

Dans un communiqué diffusé vendredi 7 août à la mi-journée, la municipalité dirigée par Michèle Rubirola annonce plusieurs mesures dont l’obligation du port du masque sur plusieurs sites. Les lieux les plus fréquentés en cette saison estivale sont particulièrement concernés.

« L’obligation du port du masque a été décidée, pour une durée limitée, jusqu’au 31 août, dans les lieux les plus fréquentés de la ville : en journée autour du Vieux-Port, et en soirée à l’Escale Borely, dans le quartier du Cours Julien et à la Plaine » annonce la Ville.

La police municipale mobilisée

Dans une logique de prévention et de santé publique, après l’opération de dépistage gratuit mise en place cette semaine sur le Vieux-port par le Bataillon de marins-pompiers, Michèle Rubirola souhaite en parallèle qu’un effort d’information, de sensibilisation et de responsabilisation soit mené dans ces espaces très fréquentés par le public pour que tous et toutes se protègent mutuellement et prennent soin des uns et des autres observe la mairie.



Ainsi « des médiateurs seront présents pour expliquer cette nouvelle mesure, une signalétique spécifique sera installée sur les accès à ces zones, notamment aux stations de transport en commun, bus, métro et taxis, et des distributions ponctuelles de masques gratuits sont prévues, afin d’inciter au respect des gestes-barrières, et limiter au maximum la propagation du virus. La police municipale sera mobilisée aux côtés de la police nationale pour assurer le respect de cette obligation. »