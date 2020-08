Depuis le samedi 8 août 2020 à 10h, et jusqu’au dimanche 30 août inclus, le port du masque est obligatoire dans plusieurs quartiers de Marseille. Voici les périmètres concernés tels qu’ils ont été communiqués par la préfecture.

« Vieux-Port – hyper-centre » de 10 heures jusqu’à 04 heures dont le périmètre est délimité par :



– quai de Rive Neuve

– quai de la Fraternité

– rue Fort Notre Dame

– rue Grignan / angle rue Breteuil

– rue Breteuil / angle rue Montgrand

– rue Montgrand / angle rue de Rome

– rue de Rome

– cours Belsunce

– rue Colbert / angle rue Barbusse

– rue Henri Barbusse – rue de Beausset

– quai du Port / angle avenue de St-Jean



Ssecteur « Escale Borély » de 19 heures jusqu’à 04 heures dont le périmètre se situe sur :



– avenue Pierre Mendès-France (à l’exclusion des plages)



Secteur « Cours Julien – La Plaine » de 19 heures jusqu’à 04 heures dont le périmètre est délimité par :



– cours Julien

– place Notre-Dame du Mont

– rue Fontange / angle rue des trois-frères Barthélémy

– rue des trois-frères Barthélémy

– rue Saint-Pierre (n°11)

– place Jean-Jaurès

– rue des 3 Mages



Cette obligation ne s’applique pas aux personnes en situation de handicap munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation précise la préfecture qui rappelle dans son communiqué diffusé vendredi 7 août que « les contrevenants à l’obligation du port du masque s’exposent à une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe (135 euros) et, en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende de 5e classe ou en cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, de six mois d’emprisonnement et de 3750 € d’amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d’intérêt général. »

Dans une logique de prévention et de protection de la population, des opérations de sensibilisation et de contrôle seront menées dans les jours à venir annoncent les autorités. Il est également rappelé que toute personne peut se faire dépister, gratuitement, qu’elle présente des symptômes ou non, même sans ordonnance. Les personnes âgées de 20 à 40 ans, ayant pour habitude de fréquenter des lieux festifs sont invitées à le faire.



