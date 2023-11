Lundi 20 novembre

10h, Marseille. Dans le cadre de la Semaine nationale de la Création Transmission, Denis Lauretou, directeur régional de la Banque de France en Provence-Alpes-Côte d’Azur et Yannick Mazette, Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat Provence-Alpes-Côte d’Azur signent une convention de partenariat destinée à promouvoir l’éducation économique, budgétaire et financière auprès des jeunes des Centres de formation par apprentissage (CFA), des porteurs de projet et chefs d’entreprise artisanales.

12h, Aix-en-Provence. Différents acteurs culturels et touristiques dont Vianney d’Alançon (Rocher Mistral), Nicolas Doyen, Marjorie Gauthier-Deblaise, Bruno Henri-Rousseau, Juliette Raux et Frédéric de Lanouvelle, organisent une conférence de presse de présentation des Trophées “Patrimoine et Tourisme” à l’Hôtel de Ville d’Aix-en-Provence en présence de Sophie Joissains, maire d’Aix-en-Provence. Les trophées patrimoine et tourisme ont vocation à récompenser les acteurs privés et publics qui œuvrent pour la restauration et le rayonnement du patrimoine de la région Provence Alpes Côte d’Azur. Lors de cette conférence de presse seront présentées les modalités de participation et les détails de la première édition qui se tiendra au printemps 2024 ainsi que les membres du comité de parrainage qui regroupe plusieurs dizaines d’acteurs de la région.

11h, Marseille. Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice se rend au tribunal judiciaire de Marseille pour assister à la cérémonie d’installation du nouveau procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Discours attendu du ministre à 12h.

15h, Aix-en-Provence. Inauguration du parvis et du Palais de Justice d’Aix-en-Provence en présence d’Eric Dupond-Moretti, garde des Sceaux et Sophie Joissains, maire d’Aix-en-Provence, vice-présidente de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Palais de Justice, 40 boulevard Carnot, 13100 Aix-en-Provence.)

18h30, Port-St-Louis-du-Rhône. Conseil municipal.

Mardi 21

8h30, Marseille. Business Transfer Forum : une journée pour céder ou reprendre une entreprise au Palais de la Bourse co-organisée avec l’Ordre des avocats du Barreau de Marseille et le Conseil régional de l’ordre des experts comptables (de 8h30 à 19h30.) Cet événement permet de mettre en relation cédants et repreneurs (porteurs de projets) et de bénéficier de conseils d’experts. La transmission d’entreprises et le maintien des emplois locaux sont aujourd’hui des enjeux essentiels sachant que 22 296 entrepreneurs du territoire Aix-Marseille-Provence ont aujourd’hui plus de 55 ans et doivent anticiper dès à présent la cession de leur entreprise. Information et inscription : https://businesstransferforum.ccimp.com/

8h15, Marignane. Conférence de presse de lancement de l’étude d’impact de l’aéroport Marseille Provence à l’occasion de la commission consultative de l’environnement de l’aéroport. Le sujet des nuisances aéroportuaires est une préoccupation majeure des riverains, des élus du secteur de l’aéroport ainsi que de l’aéroport Marseille-Provence lui-même. Dans ce contexte, le préfet a mandaté la Direction de la sécurité de l’aviation civile sud-est pour mener sous son autorité une étude circonstanciée dite étude d’impact selon l’approche équilibrée (EIAE). « La réalisation de cette étude, qui comprend notamment un temps de concertation avec les parties prenantes, est le préalable indispensable à l’adoption d’éventuelles restrictions d’exploitation liées au bruit par arrêté du ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires » explique la préfecture.

14h, Marseille. Une journée pour en savoir plus sur les avancées de la recherche autour de la maladie d’Alzheimer “Les Entretiens Alzheimer Marseille”, 3e édition au Palais du Pharo. Parmi les interventions : Rémy Genthon, directeur scientifique adjoint de la Fondation Recherche Alzheimer, Lejla Koric, neurologue au CHU La Timone, Caroline Franqui, gérontonlogue et Isabelle Azema, ancienne aidante.

13h, Aix. Forum stage et emploi d’Aix-Marseille Université (AMU), pour la première fois organisé sur le campus d’Aix-en-Provence. Cet événement réservé aux étudiants d’AMU, a pour vocation de les aider à trouver un stage et à les inscrire dans une démarche de recherche sur le marché de l’emploi.

18h30, Marseille. Remise des prix de Med’Innovant 2023, le concours de solutions innovantes pour la ville durable méditerranéenne. Organisé par l’Établissement public d’aménagement Euroméditerranée. En 2023, 80 dossiers de candidatures ont été reçus. Une dizaine a été sélectionnée pour être présentée devant un jury d’experts.

18h30, Marseille. L’association Les Paniers Marseillais organise une table-ronde sur le thème : L’urgence de préserver nos terres agricoles au Conseil régional de l’Ordre des Architectes.

Mercredi 22

9h, Marseille. Début du business game CréatIvUT organisé par les départements GEA et Chimie Marseille de l’IUT Aix-Marseille. Trois jours de conférences, d’ateliers et de convivialité avec des équipes mixtes de cinq à six étudiants en BUT3 GEA et Chimie qui vont travailler ensemble à la création d’une entreprise commercialisant un produit ou un service innovant en lien avec le développement durable. La remise des prix aura lieu vendredi 24 à 18h30 à la faculté des sciences d’Aix-Marseille Université site de Saint-Jérôme.

9h, Marseille. Le Centre de physique des particules de Marseille (CNRS/Aix-Marseille Université) célèbre ses 40 ans. Après une journée dédiée à son personnel, le 22 novembre sera consacré à ses tutelles, ses partenaires scientifiques et ses financeurs, avec de nombreux témoignages et éclairages sur les contributions du CPPM pour la recherche fondamentale au cœur de la Matière et de l’Univers, au service de la société, ainsi que sur les fonctions d’accompagnement et les compétences techniques nécessaires à la conception et la réalisation de grands instruments pour la détection de particules élémentaires et pour l’observation des composants de l’Univers.

Jeudi 23

18h, Le Tholonet. Les Agros de Paca organisent leurs tables-rondes sur l’autonomie alimentaire de la région Sud. Elles seront précédées par l’assemblée générale annuelle de l’association des « ingénieurs du vivant. » Inscription et covoiturage.

19h30, Marseille. Le groupe politique Renew Europe France Bouches-du-Rhône, en partenariat avec la majorité présidentielle, accueille Thierry Breton, le Commissaire en charge du Marché intérieur à l’occasion d’une réunion publique, à La Coque, avec les sympathisants de l’association.

Vendredi 24

9h, Marseille. Ouverture des 1ères Rencontres de la finance verte et solidaire organisées par Gomet’. Plus de 80 intervenants et 30 partenaires mobilisés pour faire le point sur les transformations en cours dans le monde de la finance pour répondre aux défis climatiques. Tout le programme et le lien vers l’inscription



9h, Marseille. Artificial Intelligence Marseille au stade Vélodrome organisé par la Tribune et La Provence.



10h, Fos-sur-Mer. GravitHy lance sa concertation publique en présence de René Raimondi, maire de Fos-sur-Mer.