Gomet’ organise les Rencontres de la finance verte et solidaire le vendredi 24 novembre 2023 à Cap Joliette, Marseille, de 8h30 à 17h30.

Ce rendez-vous a pour vocation de susciter les échanges entre les fonds d’investissements, banques, entreprises et entrepreneurs engagés, réseaux d’entreprises et ONG pour mieux cerner les enjeux de la transformation en cours dans l’économie globale et à notre échelle.

Au programme :

· Des tables-rondes sur les évolutions dans la finance européenne, le changement des fonds, la comptabilité verte, les nouveaux outils, les nouveaux modèles, le financement à impact et les entreprises à missions

· Des keynotes sur la prospective et le changement

· Des binômes engagés entre financeurs et entreprises

· Une Fresque de l’économie régénératrice

· Des ateliers sur l’évolution des métiers financiers, la communication extra-financière, la CSRD et la biodiversité, la mesure de l’impact social et carbone

Un événement gratuit, sur inscription ici.

Le programme complet est à retrouver ci-dessous.