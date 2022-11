Share on Facebook

Share on Twitter

Jusqu’au 26 mars 2023, l’hôtel Caumont Centre d’art d’Aix-en-Provence présente, en collaboration avec les Archives Yves Klein, l’exposition « Yves Klein, intime ».

Les œuvres qui y sont exposées permettent de mieux comprendre l’esprit de l’artiste et témoignent de son avant-gardisme qui a révolutionné la sphère artistique au 20e siècle. L’exposition a été construite en mettant à l’honneur les témoignages des proches d’Yves Klein, ceux de son épouse, l’artiste Rotraut, de l’un de ses modèles Elena Palumbo-Mosca et de son élève de judo Gérard Zlotykamien.

Yves Klein et Elena Palumbo-Mosca (crédit photo AD/Gomet’)

L’exposition comprend les chefs-d’œuvre les plus emblématiques d’Yves Klein ainsi que des œuvres moins connues du grand public. Retrouvés au fond de l’atelier de l’artiste, des archives inédites et des objets uniques y sont exposés.

Les œuvres mettent en lumière l’esprit scientifique et novateur d’Yves Klein. En effet, n’ayant pas la formation, l’artiste travaillait beaucoup avec des professionnels, comme ce fut le cas pour réaliser ses peintures faites avec des flammes de gaz très puissantes en guise de pinceaux. « Yves recherchait la couleur de la peau dans sa peinture, la peau du modèle, et il trouvait que la couleur du feu était la plus rapprochée. » (Rotraut)

Peinture de feu, Yves Klein, 1961 (crédit photo / AD Gomet’)

La dimension spirituelle et immatérielle de l’artiste est également mise en valeur avec l’exposition de son « Rocket Pneumatique » de 1962. Ce projet, qu’il a réalisé en petit format, était à l’origine destiné à partir dans l’espace, et devait s’y détruire. Selon son épouse, Yves Klein, voyait l’après sa mort comme la possibilité d’avoir « l’atelier le plus grand au monde, qu’on peut considérer comme l’espace. »

Rocket Pneumatique, Yves Klein, 1962 (crédit photo / AD Gomet’)

L’exposition explore donc la dimension personnelle du travail d’Yves Klein malgré le caractère public de ses œuvres. Les témoignages de ses proches ou encore l’exposition d’œuvres de ses parents nous font donc pénétrer au plus proche dans l’esprit de cet artiste encore très présent et influent par son héritage dans la sphère artistique du 21e siècle.

Liens utiles :



Les expositions à Aix Marseille et dans la région à retrouver dans notre rubrique Expositions

Le site du Centre Caumont d’Aix-en-Provence