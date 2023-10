Tous les week-ends, une sélection de sorties et loisirs préparée par la rédaction de Gomet’. Go !

2e édition de la Noria de Fos-sur-mer : journée de réflexion sur l’environnement

Crédit : Noria de l’environnement

Après le succès remporté par sa première édition, la Noria organisée soutenue par le Crédit Mutuel revient cette année à Fos-sur-Mer ce samedi 14 octobre. La Maison de la Mer accueillera particuliers, professionnels et associatifs autour de la thématique de l’environnement. L’événement propose en accès gratuit de 10h à 18h divers ateliers, démonstrations, conférences et rencontres sur l’air, l’alimentation, la citoyenneté, l’eau, la forêt et les mobilités douces.

Dès 10h, les visiteurs pourront participer à une fresque climatique sur le thème de l’eau, ou assister à une conférence sur la qualité de l’air et échanger avec des experts du SPPPI et REPONSES. L’après-midi après les conférences, un escape game écologique sera organisé et proposé au public. Avec plus de 25 stands informatifs, la Noria sur l’environnement offrira son lot de satisfaction pour tous. Les cyclistes auront l’occasion de participer à des promenades et balades autour des étangs, d’autres pourront s’initier au vélo avec le vélo club fosséen et tester leur agilité sur un parcours dédié. Pour ceux qui ont plus la tête dans les nuages, la conférence “Regard croisés sur le changement climatique” animée par Jérôme Sambussy, météorologue devrait les intéresser.

Informations complémentaires et programme détaillé :

Journées nationales de l’architecture : d’Aix à Marseille en passant par Arles

Crédit : Ministère de la Culture

Les Journées nationales de l’architecture, du 13 au 15 octobre, permettent de faire découvrir l’architecture et ses métiers auprès du grand public. L’édition 2023 porte sur la transition écologique. Dans la région une série d’événements sont proposés pour les plus petits et les plus grands.

À Aix-en-Provence, la Fondation Vasarely ouvre ses portes pour des visites guidées gratuites (sur réservation) samedi et dimanche à 14h30. Une balade urbaine autonome sera accessible autour des trois hauts lieux de la culture aixoise, le Grand théâtre de Provence, le Pavillon Noir et le conservatoire Darius Milhaud. Enfin, le Camp des Milles, autrefois site industriel de fabriques de briques, proposera gratuitement l’intervention de l’historien du site Philippe Mioche à partir de 16h15.

À Marseille, les visiteurs pourront visiter et assister à des ateliers gratuitement dans l’IMVT (Institut méditerranéen de la Ville et des territoires). Le Musée d’histoire de Marseille et le MAC proposeront également des visites gratuites et commentées par des architectes. Le Mucem proposera des conférences (voir ci-dessous). À Aubagne, la chapelle millénaire des Pénitents noirs sera ouverte au public. Direction l’ouest, à Arles, c’est la tour LUMA qui ouvrira ses portes pour une visite commentée, samedi à partir de 10h30. Plusieurs visites guidées et expositions seront aussi accessibles.

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site du Ministère de la culture

Un week-end au Mucem !

Un musée dans la ville © Mucem

Le musée présente samedi et dimanche plusieurs conférences et tables-rondes autour de la thématique de l’architecture, toutes en entrée libre. Samedi 14 octobre à 10h30, l’urbaniste et historien Philippe Prost ouvrira les festivités en animant une conférence sur l’architecture de la transformation dans le cadre du week-end “Un musée dans la ville”. A 11h30, le relais est passé à Tristan Boniver, architecte, co-fondateur de Rotor, Jérôme Denis, sociologue, et Joëlle Zask, philosophe, pour la table-ronde “Prendre soin des bâtiments”. Les experts évoqueront la préservation et la transformation des édifices.

Dimanche 15 octobre le cycle des conférences et tables-rondes continue. A 10h30 l’architecte Corinne Vezzoni questionnera le public sur l’économie des sols et la politique de construction systématique sur les sols encore vierges. A 11h30, le quartier de La Belle-de-Mai sera mis en valeur, les intervenants de la table-ronde parleront de l’avenir de la Friche industrielle devenue depuis 30 ans un lieu culturel et artistique fort dans la cité phocéenne.

Samedi et dimanche à 10h ou 11h30 les familles sont invitées à participer à l’élaboration d’une fresque murale en présence de l’architecte Bastien Ung. Avec la manifestation “le dessin, le musée, la mer et nous l’objectif est de dessiner les paysages et les formes du quartier du Panier au quai de la Joliette jusqu’à la mer Méditerranée, voisins directs du musée … L’entrée est libre dans la limite des places disponibles sur réservation préalable à reservation@mucem.org

Pour ceux qui préféreraient profiter des espaces extérieures du musée, la Compagnie Retouramont et ses artistes de danse verticale offriront aux visiteurs un spectacle dans les airs samedi à 14h. Pour les plus courageux, un atelier sur la danse verticale sera proposé.

Informations complémentaires : https://www.mucem.org/programme/evenements / 1 Esp. J4, 13002 Marseille

Fête de la science à Marseille

Crédit : Fête de la science Sud

À l’occasion de la fête de la science, la Ville de Marseille propose aux Marseillais de venir gratuitement découvrir et expérimenter plusieurs activités autour des sciences, des techniques, et des innovations sur l’ensemble du territoire. Des moments de rencontres pédagogiques pour permettre le partage des savoirs entre les scientifiques et les citoyens. Apprendre sur l’Univers, le système solaire, se former à l’observation de la flore et la faune, comprendre les mystères de l’ADN, … le programme est riche et diversifié et chacun devrait pouvoir trouver ce qui lui intéresse ! Plusieurs activités autour de la recherche et du sport auront aussi lieu.

Lieu :

Esplanade de la Mairie, Place Villeneuve Bargemon, 13002 Marseille

14 et 15 oct 2023 de 10:00 à 18:00.

Le Salon habitat investit l’Arena d’Aix-en-Provence

Salon de l’habitat – Crédit LéoPro

Un projet de construction en cours ? Ou simplement un attrait pour l’innovation autour de l’habitat ? La première édition du Salon de l’habitat organisée par la société LEO se tiendra à l’Arena d’Aix ce week-end. En mettant à l’honneur les offres, savoir-faire et services de 120 exposants professionnels et artisans locaux du secteur de l’habitat, que ce soit pour la construction, la rénovation, le traitement de l’eau, la peinture, la décoration ou bien encore le mobilier, les visiteurs auront de quoi comparer les propositions des exposants pour mettre leurs idées de projets au clair.

Depuis 20 ans, la société LEO organise des salons habitat un peu partout en France, ce sera la première à Aix-en-Provence ! L’entrée est à 4 euros et gratuite pour les moins de 18 ans.

Informations complémentaires : Arena du Pays d’Aix 1955, Rue Claude Nicolas Ledoux 13290 AIX-EN-PROVENCE – De 10h à 19h

Espace restauration et bar sur place.

Parking gratuit.

[Festivités] Istres : week-end de clôture de la saison taurine

Crédit : Ville d’Istres

Le Toro Club istréen propose une journée intensive pour clôturer la saison taurine à Istres. Samedi dès 11h, l’abrivado (lâcher traditionnel de taureaux) aura lieu dans le centre-ville, comme celui proposé début août lors des fêtes d’Istres. A 15h30, une course camarguaise est organisée au arènes du Palio, l’entrée est à 10 euros et gratuite pour les moins de 12 ans. Dimanche, les festivités continuent avec à 10h au Palio des ateliers pédagogiques gratuits avec l’association des Aficionados Practicos. Dans la matinée également, l’exposition “tauromachies universelles” se tiendra au sein du gymnase Donadieu. Une épreuve de sélection de vaches (“tienta”) des écoles taurines de Nîmes et d’Arles aura lieu aussi au Palio. L’après-midi à 15h30, le jeune torero espagnol Marco Pérez présentera aux arènes sa novillada piquée. La Ville d’Istres annonce qu’il reste généralement quelques places de dernière minute debout, à 20 euros.

L’Aubagnaise donne rendez-vous à ses marcheurs

Crédit : L’Aubagnaise marche nordique

Pour un week-end sportif en famille, direction Aubagne ! L’Union athlétique de la vallée de l’Huveaune (UAVH) et le Comité 13 d’athlétisme donnent rendez-vous aux sportifs pour une marche nordique aubagnaise sous la protection du Garlaban.

Dès 9h ce dimanche 15 octobre, deux marches de 5km et 7,5km ouvertes à tous et non-chronométrées seront lancées au départ du bois de l’Espalères. A 10h45, les licenciés de la FFA 13 rejoindront le challenge sportif et parcourront 12.5km.

Informations complémentaires : Rendez-vous fixé au centre des Espillières 1500 chemin des Espillières 13400 Aubagne / Inscription préalable à contact@uavh.fr ou au 06.69.02.08.99

Lancement de la première biennale de la Joliette



Imaginée par le collectif “Parlement de la Joliette”, habitants et actifs du quartier de la Joliette, cette toute nouvelle biennale marseillaise accueille pendant une dizaine de jours, du 15 au 28 octobre, plusieurs événements artistiques inédits dans divers lieu de l’espace public. Cette manifestation, au service du lien social et à l’échelle d’un quartier est initié avec l’aide de la Cité de l’art contemporain, le Frac-Sud. L’inauguration a lieu ce dimanche 15 septembre à 13h avec la performance du collectif artistique Chuglu. Dans l’après-midi, les visiteurs pourront profiter d’une ballade numérique accompagnés du spécialiste des marches urbaines, Le bureau des guides, et l’application visuelle et auditive conçue par Medhi Ahoudig et Geoffroy Mathieu. L’événement est gratuit sur réservation : reservation@fracsud.org

Pour clôturer cette première journée de biennale, L’R de la mer, compagnie du théâtre de la mer proposera au public une performance musicale. La manifestation est payante, sur réservation.

Demandez le programme !

Lien utile :

La Biennale de la Joliette veut ressouder le quartier grâce à la culture