Plus qu’un musée, le Mucem est un bâtiment, un symbole. Depuis dix ans, le Mucem fait désormais partie intégrante du patrimoine marseillais et de sa culture. Avec la volonté de son nouveau président, Pierre-Olivier Costa, d’ouvrir le musée à « tous les Marseillais » et à l’occasion des Journées nationales de l’architecture, le musée ouvre ses portes pour un week-end, samedi 14 et dimanche 15 octobre, de rencontres, conférences, performances, visites et atelier pour croiser les regards sur la ville, ses usages et ses aménagements.

Quels impacts ont les bâtiments sur nos modes de vie ? Et inversement, quel effet avons-nous sur eux ? Quelle histoire nous raconte le bâti ? Dans quel mouvement, tendance s’inscrit-il ? Comment les cultures vivantes, mobiles, populaires marquent l’urbanisme et en change la façade, la renommée ?

Samedi et dimanche, des architectes, écrivains, artistes, paysagistes, chercheurs et professionnels témoigneront de leurs visions, connaissances et proposeront des prospectives. Sélection des temps forts que Gomet’ a retenu.

« Marseille au futur : plus belle la ville ? »

On retient samedi la conférence « Marseille au futur : plus belle la ville ? » avec Marion Bernard architectes, Vincent Lavergne, architecte, urbaniste, Jean-Baptiste Pietri, maître d’œuvre et d’ouvrage, patron de Constructa, et Laure Delivré, directrice territoriale de Linkcity, à l’heure où Euroméditerranée a refaçonné une partie de la ville. De la Cité radieuse à la tour CMA-CGM, qu’a fait l’architecture à la ville ?

Un atelier famille, intitulé « Le dessin, le musée, la mer et nous » vous invite à dessiner les paysages et formes du Panier à la Joliette, pour, à l’issue du week-end arriver à une fresque collective grand format. L’atelier est animé samedi et dimanche dans la matinée par Bastien Ung, architecte, urbaniste et enseignant.

Ricciotti, Carta, Vezzoni sont là !

Samedi à 17h, Rudy Ricciotti, l’architecte qui a conçu et construit le lieu en association avec Roland Carta revient pour livrer un témoignage libre et visionnaire, sur les 10 ans de ce bâtiment. Sa prise de parole sera suivie d’un débat ouvert à tout un chacun. Roland Carta proposera d’ailleurs une visite des coulisses du bâtiment dimanche matin.

Dimanche aussi, l’architecte Corinne Vezzoni livre sa vision sur les sols. En effet, considéré comme une surface, le sol abrite plutôt un écosystème complexe. Elle présentera des réalisations qui incarne ses convictions.

L’ancien siège de la manufacture des tabacs, transformé dans les années 90 en lieu culturel, la Friche Belle de Mai fête ses 30 ans cette année ! Une table-ronde consacrée à ses défis dans le temps y est consacrée avec Alban Corbier-Labasse, directeur Friche la Belle de Mai, Anne-Valérie Gasc, artiste, professeure à l’ENSA Marseille et Corinne Vezzoni, architecte du Centre de conservation de ressources du Mucem.

Nous retenons aussi la conférence Marseille Social Club, avec Nicolas Détrie, urbaniste pour Yes We Camp, Kamel Guémari, L’Après M, Laura Spica, Noailles Debout, qui questionne les formes de collectifs et comment ses projets peuvent servir de modèle pour le monde.

Deux journées riches en réflexion avec les habitants de cette ville, constamment en mouvement.

Samedi 14 et dimanche 15 octobre



