Tous les week-ends, une sélection de sorties et loisirs préparée par la rédaction de Gomet’. Go !

Noël sur glace à Fos-sur-mer jusqu’au dimanche 7 janvier

C’est le dernier week end pour profiter du « Noël sur glace » de la ville et de ses deux patinoires, qui vous attendent cette année encore, sur la place des Producteurs. À coté de la plus grande patinoire de 400 m² pour adultes et enfants, la « baby patinoire » est installée pour les plus jeunes accompagnés d’un parent. Il s’agit d’un jardin synthétique de 200m au tarif de deux euros la session de 30 minutes.



C’est la nouveauté de cette année : un circuit de karting électrique sans nuisances sonores ni polluantes aménagé sur 1200 m². La restauration sera assurée par deux food-trucks qui proposeront des plats sucrés comme salés. Et en bonus, pendant toute la durée de Noël sur glace, le carrousel enchantera les plus petits.

Place des Producteurs

13270 Fos sur Mer



Patinoire : 2€ les 30 min

Carrousel : 1,50€

Karting électrique (à partir de 1m35 et 10 ans) : 5€

Renseignements : 04 42 47 71 96

Les maîtres hollandais aux Carrières des Lumières

©Culture Spaces

Au pied de la cité des Baux-de- Provence, le centre d’art des Carrières des lumières propose des expositions audiovisuelles immersives qui promettent de plonger dans l’oeuvre des plus grands noms de l’histoire de l’art.

Cet hiver, les Carrières invite à une balade à travers l’intimité des foyers de Vermeer, l’univers spirituel de Rembrandt, les paysages d’Avercamp ou de Cornelisz Vroom ou encore dans les natures mortes de Van Gogh avec le programme « De Vermeer à Van Gogh : les maîtres hollandais ». La suite de l’expérience se poursuit avec les jeux de couleurs et de traits rayonnants, radicaux, du figuratif à l’abstrait, de Mondrian. Une traversée qui vous emmène de son atelier parisien aux buildings new-yorkais qui permet de suivre l’évolution artistique du peintre.

Le centre d’art propose aussi une aventure immersive dans le monde de Tintin. Le titulaire exclusif des droits d’exploitation et de représentation de l’oeuvre d’Hergé, Tintinimaginatio s’est associé à Culturespaces pour une nouvelle création qui nous fait suivre les péripéties du voyageur à la houppette à travers le monde. On y retrouve bien sûr Tintin, Milou, le capitaine Haddock, les Dupondt, le professeur Tournesol, la Castafiore et les « méchants ». Une expérience haute en couleur qui ravira des plus jeunes aux plus âgés, des néophytes aux amateurs.

Carrières des Lumières

Route Maillane

13520 les Baux de Provence



Jusqu’au 14 janvier 2024 puis du 17 février au 14 avril 2024.

Plein tarif : 14,50 €. Tarif senior : 13,50 € (+ de 65 ans). Tarif réduit : 12 €. Tarif famille : 41 € . Gratuit pour les moins de 7 ans et pour les porteurs d’une carte d’invalidité.

L’incontournable concert du Nouvel an par l’Orchestre Philarmonique de Marseille

Sous la direction de Jacques Lacombe, le traditionnel concert du nouvel an de l’Opéra de Marseille débute par un hymne à la légèreté parisienne incarnée par Offenbach. De Verdi à Rossinin en passant par Dvořák ou parmi les cygnes russes avec Tchaïkovski. Laissez vous séduire par les plus grands airs de musique classique.

Samedi 6 janvier 2024 à 16h et 20h



Opéra de Marseille

2 Place Ernest Reyer

13001 Marseille



Tarif unique : 12€

Le seul bar-tapas Comedy Club de Marseille vous accueille ce week end !

© Garage Comedy Club

Au bar-tapas du Garage Comedy club profitez de 1h15 de rire avec une scène 100% stand-up du mardi au dimanche ! Plus besoin d’aller dans la capitale pour voir des artistes talentueux ou/et reconnus, c’est désormais au cours Julien que toute l’équipe du Garage vous donne rendez-vous chaque semaine ! Six à huit humoristes viennent tour à tour sur la scène mythique du Garage Comedy Club.



Réservation fortement conseillée.

Garage Comedy Club

15 Rue 3 Frères Barthélém

13006 Marseille



Programmation et billetterie ici

Les Silhouettes de Marc Desgrandchamps au Musée d’Art Contemporain de Marseille

Jusqu’au 31 mars 2024, le musée d’art contemporain [mac] de Marseille rend hommage à l’artiste Marc Desgrandchamps. L’exposition réunit une quarantaine de tableaux qui manifeste l’attrait de Marc Desgrandchamps pour la Méditerranée. Figures antiques, baigneuses contemporaines, sites archéologiques, plage… se mêlent à la recherche de la lumière du sud, ses formes et ombres pour revêtir un caractère poétique et intemporel à ses silhouettes.

Jusqu’au 31 mars 2024



Musée d’art Contemporain de Marseille

69 avenue de Haïfa

13008 Marseille



Ouvert du mardi au dimanche de 9h à 18h. Fermé le 25 décembre et 1er janvier. Plein tarif : 6€. Tarif réduit : 3€.

L’Asie fantasmée: Histoires d’exotisme au Château Borely

Au Château Borely à Marseille 8ème, le Musée des Arts décoratifs, de la faïence et de la mode de Marseille présente une exposition reconnue d’intérêt général par le Ministère de la culture : l’Asie fantasmée, histoires d’exotismes dans les arts décoratifs en Provence.

Par son port et sa position méditerranéenne privilégiée, Marseille et la Provence ont toujours été le creuset d’échanges et d’inspiration venus d’ailleurs. L’exposition de 400 œuvres des collections d’arts décoratif des musées de Marseille, complétés d’une cinquantaine de prêts, prouve que cette fascination pour l’exotisme, allant jusqu’à transformer les codes de la mode et de la sociabilité.

Une exposition en quatre saisons : elle a débuté en été et durera jusqu’au printemps prochain, et nous propose pour cet hiver un large programme d’activités de saisons: visites ludiques pour les enfants, ateliers créatifs ou encore visites libres ou commentées. L’exposition a d’ailleurs reçu le prix “Juliette et Constant Roux” 2023 pour la classe des arts de l’Académie des Sciences, Lettres et Arts de Marseille !

Château Borely

132 avenue Clot-Bey

13008 Marseille



Ouvert du mardi au dimanche de 9h à 18h

Entrée gratuite

Möbius de la compagnie XY au Grand Théâtre de Provence

Les 6 et 7 janvier, la compagnie XY sera présente au Grand Théâtre de Provence pour leur spectacle à voir en famile, Möbius. Depuis quinze ans, la compagnie lilloise XY s’est imposée comme l’une des plus créatives du cirque contemporain en interrogeant le langage acrobatique à travers la pratique des portés.

Sur un plateau nu, dix-neuf acrobates s’élèvent, se renversent dans un continuum infini tel un ruban de Möbius. Un vertige visuel et majestueux qui repousse les limites du cirque et de la danse. À la verticalité du cirque répond l’horizontalité des chorégraphies de Rachid Ouramdane, directeur du Théâtre National de Chaillot, qui collabore au projet.

Grand Théâtre de Provence

380 av Max Juvenal

13100 Aix en Provence



Samedi 6 janvier à 20h et Dimanche 7 janvier à 15h

Tarif de 10 à 37 euros

Réservation 08 2013 2013

ou sur la billeterie en ligne