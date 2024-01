« De la réserve indienne à la Cité de l’industrie. » Voilà l’invitation engagée de René Raimondi, le maire de Fos-sur-Mer, qui présentera ses vœux à la population vendredi 12 janvier dans sa commune. Depuis son retour aux affaires, l’édile n’a de cesse de mobiliser sa population et plus largement les acteurs impliqués dans la transformation industrielle du bassin de Fos-sur-Mer. On se souvient que déjà l’année dernière lors de ses voeux aux habitants, René Raimondi avait sonné le rappel.



« Avec plus de 11 milliards d’euros d’investissement dans des projets industriels placés sous les signes de la décarbonation et de la transition énergétique, s’accompagnant de la création de 10 000 emplois supplémentaires, une nouvelle page de l’histoire industrielle mondiale est en train de s’écrire à Fos-sur-Mer » lance fièrement la mairie de Fos en ce début d’année 2024. Et de poursuivre : « Par sa dimension hors norme, cette grande opération nationale accorde une large place aux énergies renouvelables, à l’hydrogène et à la transformation de nos industries, afin de permettre à notre pays de relever les défis environnementaux du XXIe siècle, tout en participant à sa réindustrialisation.»

La municipalité rappelle qu’en janvier 2023, René Raimondi, maire de Fos-sur-Mer, proposait « aux Fosséens de l’accompagner dans un voyage où l’audace et l’innovation feront de notre ville un territoire d’exception. Un an plus tard, reflet d’une détermination sans faille de tous les acteurs concernés, le chemin parcouru est déjà important, à l’image des premières concertations préalables aux enquêtes publiques réalisées ces derniers mois. D’autres auront d’ailleurs lieu dès le début de l’année 2024. »

René Raimondi lors de son discours des voeux aux habitants de Fos vendredi 13 janvier 2023 (Crédit Ville de Fos)

Dans ce contexte exceptionnel, pas question pour autant de voir les erreurs du passé se répéter souligne la mairie. « Ainsi, lors de la cérémonie des vœux à la population, vendredi 12 janvier à 18h dans la salle polyvalente du complexe Parsemain, René Raimondi aura à cœur de montrer que les temps changent et ce qui se passe désormais à Fos est une véritable opportunité pour la ville et ses habitants, acteurs majeurs du développement industriel de notre région. Il insistera aussi sur le déploiement de la marque Fos, avec la future Cité de l’industrie et du port comme point d’ancrage des industriels de la zone et lieu d’accueil du public. » Nous y serons !

Lien utile :

Notre dossier sur les projets industriels à Fos-su-Mer