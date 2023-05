Marseille : célébrez les 30 ans de la coupe d’Europe remportée par l’OM en 1993

La Ville de Marseille organise une grande cérémonie pour fêter les 30 ans du sacre olympien ! A 18h, le maire de Marseille, Benoît Payan, donne rendez-vous aux habitants devant l’Hôtel de ville aux côtés des clubs de supporters. À 20h, participez à la rediffusion de la finale contre le Milan AC le 26 mai 1993 sur grand écran au niveau de l’esplanade Bargemon, aménagée avec des animations musicales et sportives ainsi que des foodtrucks et des espaces de restauration.

Affiche de la Ville de Marseille

> Informations sur la circulation

La Ciotat : Le vélo fait son cinéma

Parcours vélo pour les enfants et jeu de lenteur, selfies avec vélos vintage, photos-silhouette et fresque géante des enfants, Vente de vélos d’occasions, atelier brico-vélo pour venir apprendre à entretenir et réparer sa monture, démonstration de vélos à assistance électrique, tombola avec lots à gagner… l’association Les Dynamos en partenariat avec les Lumières de l’Eden proposent des projections et des animations consacrées au vélo samedi 27 mai de 14h à 22h au cinéma Eden-Théâtre de La Ciotat, dans le cadre du temps fort national Mai à vélo.

Affiche de la ville de la Ciotat

> Détails



Eden Théâtre

Esplanade du 8 mai 1945

De 14h à 22h

Etang de Berre : participez à une ultra-randonnée

La Fédération Française de la randonnée pédestre organise un évènement inédit dans les Bouches-du-Rhône : Une ultra-randonnée autour de l’étang de Berre. Trois parcours sont proposés afin de répondre aux attentes et capacités de chacun : Le grand tour de l’étang de Berre en solo (124km), le demi-tour (52km) et le parcours en relais (72 +52 km). Ces circuits seront balisés et des ravitaillements seront prévus tous les 20km. L’ensemble des participants recevront une carte et le tracé GPX afin de suivre le parcours en autonomie. Les départs se font à Miramas (hormis pour le demi-tour qui commence à Marignane) dès le 26 mai à minuit, pour une arrivée jusqu’au 28 mai.

Tarifs :



Tour complet en solo : 60 euros par personne

Demi-tour : 40 euros par personne

Tour complet en relais : 60 euros pour deux



Pour plus d’informations et/ou inscription, contactez le 04 91 32 17 10

Miramas : fêtez la nature

Crédit : Marion Bouillet

La ville de Miramas se donne une journée pour convaincre les Miramasséen(ne)s de passer au vert. Elle organise dimanche 28 mai une nouvelle édition de son festival green. Au programme : Promenade, ateliers, restaurations, DIY, démonstrations et marché local. L’occasion pour petits et grands de redécouvrir ludiquement les vertus de la nature.

De 10h à 18h au domaine de Cabasse

> Le programme

Marseille : promenez vous le long de la Corniche en vélo ou à pieds !

Le dispositif « La voie est libre » est de retour à Marseille. Dimanche 28 mai, les voitures et autres véhicules seront interdits le long de la corniche au profit des promeneurs et cyclistes. Les éditions précédentes avaient rassemblées plus de 20 000 marseillais(e)s, venus se balader en toute sérénité. Des food trucks, performances artistiques et animations viendront rythmer la journée.

De 10h à 20h le long de la Corniche

> Plus d’informations

Les Baux-de-Provence : Tintin aux Carrières de lumières

Depuis avril, les Carrières des Lumières présentent l’exposition numérique intitulée « Tintin, l’aventure immersive » par Culturespaces et Tintinimaginatio. Cette expérience immersive dans l’oeuvre du célèbre dessinateur Hergé, offre une plongée singulière dans l’univers créatif de Tintin, permettant à tous, petits et grands, de redécouvrir les aventures du célèbre reporter à la houppette.

© Culturespaces / Eric Spiller © Hergé / Tintinimaginatio – 2023

> Plus de détails



Plein tarif : 14,5€

Tarif réduit : 12€