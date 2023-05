Après le rachat du groupe La Provence en septembre 2022 et une entrée au capital de Brut en avril 2023, le groupe CMA CGM confirme son intérêt pour les médias. Le troisième armateur mondial a remis une promesse d’achat pour acquérir le média économique La Tribune. Dirigé par Rodolphe Saadé, la CMA CGM souhaite acquérir 100% du capital détenu par le groupe HIMA, l’actuel propriétaire du pure player.

économie, territoires, innovation : très belle rencontre avec l’équipe de @LaTribune, un grand média global producteur de texte, d’images, d’audio et d’événements. https://t.co/KRxcPd4riH — Laurent Guimier (@laurentguimier) May 26, 2023

Présent dans 17 hubs en France et en Afrique, La Tribune a su se diversifier et s’adapter aux nouveaux formats d’information en devenant 100% numérique. Le chiffre d’affaires du média est estimé à 12 millions d’euros pour l’année 2022. Une aubaine pour l’armateur qui valorise La Tribune dans un communiqué de presse en date du 26 mai : « Média à la plus forte progression d’audience entre 2021 et 2022 sur le segment de l’information numérique (+37% à 86,5 millions de visites) ».

Une future acquisition qui permettra à la CMA CGM d’étendre son empire médiatique. La Tribune devrait le renforcer grâce à « son expertise en matière de transformation numérique et son positionnement unique dans l’événementiel éditorial », indique le communiqué. « La Tribune est complémentaire avec La Provence et Corse Matin », assure le groupe qui a fait 23 milliards de résultat net en 2022.

