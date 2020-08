C’est un nouveau rendez-vous que les organisateurs, la maison d’édition Actes Sud et l’agence de conception et de développement de projets culturels, sociétaux et environnementaux Comuna, espèrent inscrire dans le riche calendrier des événements arlésiens de l’été. Agir pour le vivant se déroule à partir de ce lundi 24 août jusqu’à dimanche autour de la thématique de la biodiversité et du retour en grâce de la nature comme modèle d’équilibre et développement.

« Nous sommes plus que jamais confrontés à la sensibilité et à la fragilité de la Terre. De toutes parts se multiplient les initiatives, les réflexions et les actions qui tentent de faire naître une nouvelle conscience en faveur de la biodiversité » expliquent les organisateurs dans leur note de présentation. C’est cette matière que la manifestation veut travailler tout au long de la semaine à travers des interventions variées de chercheurs, intellectuels et praticiens de ce nouveau encore en construction. Mais la dialectique d’Agir pour le vivant se veut aussi opérationnelle. Après avoir « penser le vivant », les organisateurs veulent susciter des actions – « La Fabrique du Vivant » afin de susciter, étape 3, des nouveaux récits – « Ecrire le vivant ».

Agir pour le vivant : une centaine d’invités, 30 conférences

Pendant une semaine, Agir pour le vivant « conjugue les approches, croise les compétences et les propositions d’écrivains, de philosophes, de scientifiques, de jardiniers, de botanistes, d’agronomes, d’herboristes, d’entrepreneurs et de militants écologistes qui tentent de renouveler la grande histoire de la relation de l’homme avec la nature. » Une centaine d’invités, répartis sur quatre lieux (La Chapelle du Méjan, La Croisière, L’Université Domaine du possible, le Théâtre Antique nourriront 30 conférences, des débats, expositions, et projections de cette première édition.

La soirée d’ouverture se déroule ce lundi avec projection du film “La stratégie du choc” de Michael Winterbottom, d’après le livre de Naomi Klein. en présence de Françoise Nyssen, l’ancienne ministre de la Culture qui a repris la direction des éditions Actes Sud, Anne-Sylvie Bameule, la directrice du département Art, nature et société d’Actes Sud Jean-Paul Capitani, éditeur et paysan. un premier débat aura lieu : « Ça va changer avec vous, l’urgence de la sensibilisation et de la mobilisation du plus grand nombre » avec les témoignages de Sarah Marniesse, la directrice d’AFD Campus, Pierre Dubreuil, le directeur général de l’Office français de la biodiversité et Julien Vidal, Fondateur et porteur du projet « Ça Commence Par Moi »

Pierre Rabhi pour « la nouvelle alliance entre humanité et biodiversité »

Puis la semaine sera rythmée chaque jour par des thématiques différentes. Mardi, les débats à la Chapelle du Méjan aborderont la « nouvelle alliance, entre humanité et biodiversité ». C’est Pierre Rabhi venu de son Ardèche voisine qui introduira les débats avec sa sagesse de paysan-penseur. Le programme très dense et la qualité des intervenants méritent chaque jour le détour.

Mercredi le thème est particulièrement d’actualité avec la « médecine du vivant ». Jeudi et vendredi seront plus économique et politique avec tour à tour deux appels : « Pour une économie régénérative » et « Pour un nouvel Etat providence, social et écologique. » Samedi sera plus particulièrement orienté local et territoires avec des rencontres et ateliers de travail (y compris pour les enfants au Dojo d’Actes sud) avec pour thème : « Tous citoyens du vivant et de la biodiversité, Agir dans les territoires. » Enfin dimanche, Agir pour le vivant se mettra en mode création avec ce questionnement : « Et si l’art nous permettait de mieux comprendre la complexité du monde ? La culture peut-elle contribuer à enrichir nos relations et notre sensibilité au vivant ? » Les débats de « La création au coeur de l’action » seront introduits à 10h30 par Françoise Nyssen et Sophie Marinopoulos, psychologue, psychanalyste et auteur. Bonne nouvelle pour ceux qui ne pourraient se rendre sur place, les débats peuvent être suivi en direct et en différé. La semaine promet une belle moisson d’idées et d’expériences !

Agir pour le vivant organisé par Actes Sud et Comuna en association avec l’association Le Méjan et l’Université Domaine du possible La Volpelière