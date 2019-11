On sait que le sujet est particulièrement sensible. Alors la Ville d’Aix se mobilise et communique autour de la gestion de ses arbres. Ainsi mardi 5 septembre, la mairie d’Aix-en-Provence a fait réaliser un test de résistance sur un pin du centre-ville. L’arbre borde l’entrée du parking de la gare SNCF et penche de façon inquiétante à près de 45°.



Consciente du risque de chute, la ville a fait appel à l’entreprise niçoise Agrobio Tech pour établir un bilan des risques et prendre la décision d’abattre, ou non, le pin. Au travail dès 7h du matin, l’entreprise a installé son équipement sous les premières lueurs du jour.

Photos VD/Gomet’