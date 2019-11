A l’occasion du tour de France « Va voir ton maire » initié par l’Union des Métiers et Industries de l’Hôtellerie (UMIH), Laurent Duc, président de cette organisation qui porte la voix des acteurs économiques du secteur, était à Marseille mercredi 6 novembre, accompagné de Bernard Marty et de Nicolas Guyot, respectivement président et vice-président de l’UMIH 13. L’occasion d’exhorter la Mairie à se saisir des moyens à sa disposition pour durcir les contrôles contre les locations de meublés touristiques.

« Nous voulons de la régulation, de l’équité »

Dans le viseur de l’UMIH, les grandes plateformes de location de meublés touristiques : Airbnb et Booking au premier chef, Abritel et Homelidays également, accusées pêle-même de « concurrence déloyale », « d’abuser le consommateur » ou encore de ne pas jouer le jeu de la « transparence fiscale ». En président actif de l’UMIH, Laurent Duc s’active partout en France pour que les réglementations soient respectés : « il y a un phénomène de dérégulation massive de l’hôtellerie, surtout à Marseille » constate-t-il, un brin amer. « Les hébergements de type Airbnb nous font du tort car sans aucun contrôle » précise-t-il, sans s’opposer au principe même de ces plateformes : « il y a une demande, et on respecte ça ».