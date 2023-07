Share on Facebook

A la suite de l’activation d’une procédure d’information-recommandation pour la journée du dimanche 9 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a déclenché, pour lundi 10 juillet 2023, la procédure d’alerte de niveau 1 relative à un épisode de pollution de l’air à l’ozone.

Le niveau d’alerte 1 est déclenché en prévision d’un dépassement du seuil d’information pour le 2ᵉ jour consécutif explique la préfecture dans un communiqué diffusé dimanche à la mi-journée.

« La hausse des températures, le fort ensoleillement et le vent faible du régime de brises favorisent la formation d’ozone par photochimie à partir des polluants émis du trafic automobile et de l’industrie. L’épisode de pollution est de type estival » observe la préfecture qui détaille les conséquences de l(alerte pour les entreprises, industriels et les particuliers. Document source ci-dessous.