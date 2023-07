Le département des Bouches-du-Rhône est placé en vigilance canicule de niveau jaune depuis ce dimanche 9 juillet. Face à ces épisodes de forte chaleur et de canicule, qui touchent la ville de façon récurrente et qui vont s’accentuer, la Ville de Marseille a défini un Plan Canicule, qui permet d’enclencher une série de mesures immédiatement applicables.

Depuis le 1er juin 2023, la Ville de Marseille a activé sa cellule de veille sanitaire municipale « Plan canicule » dans le cadre du Plan Communal de Sauvegarde. « Elle permet de déployer des mesures de prévention et les actions nécessaires pour aider les personnes isolées, fragiles ou en perte d’autonomie » de la commune explique la mairie.

Un large panel de mesures est déployé en fonction de l’épisode et du contexte. Dès que la température diurne s’élève à 35 degrés et à 24 degrés la nuit, pendant deux jours consécutifs ; le niveau jaune est activé déclenchant les mesures suivantes :

– appels téléphoniques des personnes vulnérables par le CCAS ;

– adaptation des menus dans les crèches et centres aérés ;

– vigilance demandée aux crèches et centres aérés quant aux activités proposées aux enfants et au roulement des jeunes publics dans les espaces rafraîchis de la structure ;

– renforcement de la distribution de gourdes réutilisables et de bouteilles d’eau par le Samu Social ; – ouverture 7 jours/7 et 24h/24 de la plage des Catalans ;

– envoi de l’information canicule à l’ensemble des services de la Ville, accompagnée des documents de prévention de Santé Publique France. (source : Ville de Marseille)

D’autres actions (lire l’intégralité du communiqué ci-dessous) sont menées en parallèle lors de ces pics de chaleur ainsi que tout aulong de l’année pour tenter de rafraichir la cité phocéenne.

Lien utile :



Alerte de niveau 1 dans les Bouches-du-Rhône lundi 10 juillet