Alexandre Flageul a, depuis juillet dernier, pris la présidence d’Ambition Capital, qui regroupe les 23 acteurs régionaux du capital-investissement en région Sud. Il présente pour Gomet’ les ambitions de l’association.

Que représente Ambition Capital ?

Alexandre Flageul : Ambition Capital est une association qui regroupe les acteurs régionaux du capital investissement. Elle est composée de 23 membres, sociétés ou fonds d’investissement affiliés à des banques ou indépendantes, basées à Aix Marseille, Nice et Toulon.

Nous avons pour but de favoriser les échanges professionnels entre nos membres sur les meilleures pratiques de marchés et leurs évolutions. Ambition Capital assume de plus la représentation de notre profession en Région Sud pour nos écosystèmes, à la fois économique, politique, universitaire, social…

Quel est votre impact en région Sud ?

A. F. : Notre métier est celui d’actionnaire professionnel de proximité, au côté des entrepreneurs. Ainsi nous investissons collectivement en moyenne 150 M€/an au capital d’entreprises régionales, start-up, PME et ETI afin de les accompagner dans leur croissance et transition. Cela représente actuellement plus de 200 entreprises régionales et 14 000 emplois.

Pourquoi Ambition Capital s’engage dans la finance verte ?

A. F. : La finance verte est dans l’ADN du capital investissement et à ce titre d’Ambition Capital. Notre profession a pris conscience ces der- nières années de la nécessité d’accélérer l’investissement dans des actifs permettant la décarbonation de notre économie, mais également d’accompagner les entreprises en transition. Le capital investissement est une expertise qui sait appréhender les transformations de business models, les accompagner dans le temps, financièrement et humainement.

En tant, qu’acteur de proximité nous partageons le même territoire que les entrepreneurs que nous accompagnons c’est naturellement qu’ils font appel aux membres d’Ambition Capital pour faire face aux enjeux des transitions et bâtir ensemble des entreprises plus performantes en matière environnementales.

