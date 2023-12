Share on Facebook

Denis Robin, directeur général de l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Provence Alpes Côte d’Azur, a confirmé vendredi 22 décembre l’engagement financier de l’ARS dans le projet de rénovation et de modernisation du centre hospitalier Joseph Imbert à Arles. Au total, 28 millions d’euros sont mobilisés par l’ARS pour un projet de réhabilitation amorcé en 2020 qui est aujourd’hui finalisé.

Les travaux devraient s’étendre sur 24 mois et débuteront en 2024. Le coût total du projet est estimé à 37,7 millions d’euros. Initialement, 18,5 millions d’euros étaient prévus dans le cadre du plan Ségur pour l’investissement hospitalier. Cependant, en raison de l’augmentation des coûts, l’ARS Paca a ajouté un financement supplémentaire de 9,7 millions d’euros, portant son soutien total à 28,2 millions d’euros, représentant ainsi 75% du coût total. Les collectivités locales, telles que le Conseil régional, le Conseil départemental, l’Agglomération Crau Camargue Montagnette et la Ville d’Arles, contribuent également au financement du projet.

Hôpital d’Arles : un coup de neuf et de nouveaux locaux

Le centre hospitalier arlésien est labellisé patrimoine du XXe siècle et est inscrit au titre des monuments historiques. Les dernières rénovations remontent aux années 1990.

Les travaux porteront sur la construction d’un nouveau bâtiment afin d’accroître la capacité de l’hôpital d’Arles en soins critiques permettant ainsi l’ajout de 16 lits et la modernisation du laboratoire. L’extension et la rénovation du bloc opératoire sont prévues, comprenant 10 salles partagées entre le secteur public et privé, ainsi qu’une salle de surveillance post-interventionnelle de 20 places.

Une rénovation de l’unité d’hébergement est planifiée, accompagnée de la création de deux nouvelles unités dédiées à la chirurgie ambulatoire. Un projet de construction d’une maison des consultations est envisagé pour regrouper les consultations externes de chirurgie et d’anesthésie, à la fois publiques et privées. Enfin, des travaux d’extension et de modernisation de la stérilisation ainsi que de la pharmacie à usage intérieur sont également planifiées dans le cadre de cette rénovation de l’hôpital d’Arles.

