L’événement est devenu incontournable chaque automne, non seulement pour Aix Marseille Université (Amu) la première université francophone du monde mais aussi pour les acteurs économiques de la métropole. En effet, la Semaine Amu-Entreprises (SAE) est chaque année une occasion de rencontres entre la formation, la recherche, l’innovation et l’entreprise. Aix Marseille Université, grâce à cet événement, fait notamment vivre et renforce les dizaines de partenariats engagés avec les entreprises comme avec les acteurs clés de Provence.

« Cette Semaine AMU-Entreprises permettra de présenter l’avancement de nos actions communes et de tracer les perspectives de renforcement avec le territoire » a d’ailleurs souligné Jean-Philippe Agresti, le doyen de la faculté de droit et vice-président aux partenariats économiques lors du la,cement de la SAE mardi 19 novembre au Palais de la Bourse à la CCI Marseille Provence.

Mobilité et ville intelligente

Cinq thématiques seront à l’honneur pour cette édition : la mobilité dans tous ses états : spatiale, sociale, professionnelle, alternative dans la métropole ; le « Family Business » ; la ville intelligente ; la formation professionnelle continue ; l’insertion professionnelle et l’entrepreneuriat étudiant.

Après le Forum stage qui s’est déroulé mardi toute la journée à la CCI, conférences et événements rythmeront les rendez-vous dédiés aux professionnels, aux étudiants et au grand public du mercredi 20 au vendredi 22 novembre. La cérémonie de clôture et remise des trophées des 36H Chrono sont programmées elles jeudi 5 décembre 2019 à 18h30 à l’Hôtel de Région.