Jean-Philippe Agresti avait fait une pause médiatique après sa malencontreuse intervention au meeting de Martine Vassal au Silo où l’arrière-garde des Républicains l’avait maltraité. Il semblait un temps replié sur ses activités de doyen même s’il restait en réserve active. Jean-Philippe Agresti avait notamment fait le déplacement à Bordeaux lors du campus de territoires d’En Marche.



Depuis quelques les jours, les choses ont changé. Au début du mois M. Agresti a décidé d’écrire un courrier au président d’En Marche Stanislas Guerini, aux présidents des groupes parlementaires du mouvement, ainsi qu’à Jean-Marc Borello, en mission pour constituer une liste à Marseille. Une lettre dans laquelle il plaidait pour « un projet indépendant des contingences de la politique politicienne et rassembleur » selon un extrait publié dans La Provence.



Dimanche soir 17 novembre, à 21 h 56 sur la page Boomedia, « nouveau média 100 % vidéo qui s’adresse aux générations connectées et ouvertes sur le monde » une vidéo testimoniale qui est un acte de candidature « pour Marseille ». Le juriste déroule son storytelling de « fils d’immigrés italo-corse, né à Marseille dans un quartier populaire de la gare Saint Charles ».



Le regard déterminé, le geste ample, il raconte son enfance : « Je suis solide, parce que je suis aimé » nous dit-il. Il rassure, la boxe ou le footing, ne sont pas ses seules occupations : « Je suis un bourreau de travail, on m’a appris le goût de l’effort ». Puis il explique sa vocation de juriste, sa thèse, ses recherches, son métier d’enseignant, son élection comme doyen.